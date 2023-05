Córdoba establece su nuevo récord de viviendas turísticas

Córdoba capital ha batido este año su nuevo récord de viviendas con fines turísticos (VFT) censadas oficialmente en el el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), que en Córdoba gestiona la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía. Este organismo tiene contabilizadas, a fecha de 2 de mayo de 2023, un total de 2.116 alojamientos de este tipo, el récord absoluto, con un incremento bastante importante, además, en lo que llevamos de año.

Según los datos analizados por este periódico, el 1 de enero había en Córdoba capital registradas oficialmente (en el RTA) 1.903 viviendas con fines turísticos. El 2 de mayo, ese número ha crecido un 10% hasta las 2.116. Es decir, la Delegación de Turismo registra al mes una media de 53 solicitudes de alta de vivienda turística en la capital cordobesa, a través de una declaración responsable.

Pero es que, si se mira la variación interanual -es decir, comparando el dato con el mismo periodo de 2022-, es mucho mayor, de un 27,8%, el mayor incremento de todas las capitales andaluzas, según datos ofrecidos por Exceltur al diario Cinco Días este martes. De hecho, estos datos se quedan cortos, ya que el número de VFT que han usado a modo de comparativa es incluso menor que la realidad que ofrece el registro oficial de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, la evolución de este tipo de alojamiento en Córdoba en el último lustro ha sido muy importante, pese al parón que supuso la pandemia tanto para el turismo en general, como para las VFT en particular. Así, en el año 2018, el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía contabilizaba un total de 1.012 viviendas o pisos turísticos en la capital, según un informe que realizó entonces el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba.

Es decir, que en estos cinco años, la oferta en Córdoba de vivienda turística legal ha crecido un 108%. Aunque, para hacerse una idea de cómo ha cambiado la ciudad con la irrupción de la VFT, lo interesante es comparar con los datos de la última década: hace diez años, en 2013, el número de anuncios que ofertaba Airbnb en Córdoba era de 115. Es decir, la oferta ha crecido un 1.736% en la última década.

Y eso es sólo la que está legalmente establecida, ya que todavía sigue habiendo en la capital pisos y casas que se alquilan a turistas sin el previo registro en la Delegación de Turismo. Antes de que las webs como Booking o Airbnb decidieran expulsar de sus sites a los alojamientos sin número de registro o declaración responsable, los pisos turísticos que se ofertaban en la capital llegaron a ser casi 3.500, con la mayoría de ello fuera del sistema. Ahora, según la base de datos de AirDNA, un open data que examina este fenómeno, el número de alojamientos activos en Córdoba en estos portales es prácticamente coincidente con los que hay registrados en el RTA. Algo se ha ganado.

AirDNA, además, ofrece información por barrios. Así, de los 1.931 pisos o viviendas turísticas activas en Córdoba (activo significa que ha estado anunciado en las webs de alojamiento al menos una vez en el último año), el 63% está ubicado en el centro histórico, que contabiliza 1.155 pisos o viviendas en oferta para turistas.

La capital, por su parte, supone el 92% de las viviendas con fines turísticos registradas en la provincia. Fuera de la capital, sólo hay 173 alojamientos de este tipo, ubicadas en 35 municipios de la provincia de Córdoba. Se reparten de la siguiente manera:

En este ámbito, según un estudio reciente del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo, a nivel andaluz, la provincia de Córdoba está en la penúltima posición en plazas ofertadas en VFT, sólo por encima de la provincia de Jaén. No obstante, en lo que respecta a Córdoba capital, que concentra abrumadoramente la mayor parte de las VFT de la provincia, mantiene una cuarta posición en plazas ofertadas después de Málaga, Sevilla y Granada.

