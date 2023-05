Córdoba acoge la I Feria Profesional del Vinagre

Córdoba acogerá la I Feria Profesional del Vinagre el próximo mes de junio, donde se reunirán sectores de producción, gastronomía e industria relacionada con este producto. La cita será los días 5 y 6 de junio en el Hotel Hesperia, organizada por Vinavin, la Asociación de Amigos Amantes del Vino y el Vinagre.

Los objetivos de los promotores de este evento pasan por generar “una feria única en la que expositores de distintas partes de España y otras partes del mundo expongan sus productos en torno al vinagre”. Junto a ello, promueven favorecer un intercambio pionero de promoción, formación, conocimiento y de estrategias comerciales sobre este producto de calidad, además de poner en valor la oferta gastronómica relacionada con el vinagre, visibilizar el crecimiento y desarrollo de la industria del vinagre como producto de calidad y facilitar el desarrollo de productos turísticos y su comercialización.

Para los organizadores, el sector del vinagre de calidad está dentro del sector de producción industrial agroalimentario, muy relacionado con sectores como la hostelería y la gastronomía, por cuanto es un ingrediente presente tanto en las elaboraciones tradicionales como en las más innovadoras.

También vinculan al vinagre con el turismo enológico, como reclamo innovador dentro de la oferta turística de un territorio, además con el sector agroalimentario y, específicamente, las conserveras, los escabeches y los encurtidos, junto a la oleocultura y el aceite de oliva de calidad, puesto que son “conscientes de las beneficiosas sinergias que se pueden establecer”.

El programa de actividades de la I Feria Profesional del Vinagre comenzará el 5 de junio con la apertura de la zona expositiva y las mesas de trabajo como la dedicada a Perspectivas de futuro en el sector del vinagre, guiada por José María Montero, director de “Tierra y Mar” (Canal Sur Televisión) y con Isidoro García, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba.

Seguirá una cata profesional de vinagres con Isabel López Infante, asesora técnica del Centro IFAPA de Alameda del Obispo (Córdoba) y Bárbara Martínez Blanco “Barbireando”, bloguera gastronómica. A continuación habrá un showcooking -La vinagreta perfecta- con Maria José San Román, chef del Restaurante Monastrell, y Celia Jiménez, chef del restaurante que lleva su nombre, y Fran León, enocomunicador.

Una cata degustación de aceitunas cerrará la mañana de este primer día, que por la tarde contará con Encuentros B2B y la mesa de trabajo Comercialización e Internacionalización, con Soraya Morales Lozano, técnico de turismo SML Consulting y responsables de IC&T Expert Easy y la Cámara de Comercio de Córdoba.

La feria presentará la Guía de Vinagres Vinavin y Premios Internacionales 2023, que precederán a un cóctel con una selección de platos elaborados por doce relevantes cocineros cordobeses con los vinagres premiados y degustación de las tapas ganadoras de las tres ediciones del concurso gastronómico La vinagreta perfecta.

En la segunda jornada de la feria tendrán lugar la ponencia sobre Trabajos de investigación ( I+D) sobre vinagres de calidad,y la mesa de trabajo de Estrategias de promoción y puesta en valor del producto, guiada por Paco Morales, chef del Restaurante Noor, Jacinto Ramírez Fernández, gerente Vinagrería la Andaluza, y Alejandro Cobos Chacón, responsable técnico Productos Majuelo.

Un taller-cata de vinagres y su procedencia, una cata profesional de vinagres premiados y un showcooking con Carlos Fernández, del restaurante Karan Bistró, Charo Carmona, chef de Arte de Cozina, y Felipe Barbancho, director del Restaurante Argus, precederán al brindis final y la clausura de la feria.

