La comisión de desembalses estudia más restricciones de agua

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) convoca este miércoles 16 de febrero la primera Comisión de Desembalse de 2022 para planificar la campaña de riego, la cual se antoja con un posible aumento de las restricciones ya vigentes por la sequía.

Se celebrará en el salón de actos de la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla, situada en Plaza de España, en única convocatoria a las 11,00 horas con el siguiente orden del día: primero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; segundo, información hidrológica del año 2021-2022; tercero, situación actual y previsión, y cuarto, ruegos y preguntas.

Respecto a las posibles restricciones, como adelantó el 3 de febrero el presidente de la CHG, Joaquín Páez, es posible que aumenten ante la escasez de lluvias y una situación de sequía "preocupante", de forma que la campaña de riego "que va a ser complicada".

"El año pasado hubo reducciones de hasta un 50% y podrían verse incrementadas estas restricciones si no aparecen precipitaciones porque estamos peor. Vamos a ver cómo planificamos el recurso existente de cara a satisfacer las demandas de los usuarios", relató entonces.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía han alertado este martes sobre las consecuencias que puede tener tanto a nivel social como económico las eventuales restricciones al regadío que puedan decidirse ante la sequía en la comisión de desembalse de la CHG, frente a lo que COAG pide mejorar la infraestructura de riego, en tanto que UPA aboga por "un nuevo reparto del agua".

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!