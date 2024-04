El Colegio de Enfermería busca convertir su nueva sede en la cuna de la innovación y de la mejora de la profesión

Seis meses después de que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba se despidiera del Centro de Córdoba, la entidad ha inaugurado oficialmente este jueves su nueva sede, en la calle Escritora Emilia Pardo Bazán, 7, en la zona de Poniente Sur. Tal y como ha recordado la presidenta del Colegio, Natalia Pérez, esta es la quinta sede que estrena la entidad, que busca hacer de ella el centro neurálgico de la innovación y de la formación de la profesión.

Pérez, que es enfermera de Quirófano en el Hospital Universitario Reina Sofía y Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante, ha comentado que la puesta en marcha de esta sede es una muestra de los objetivos de la Comisión Ejecutiva que fue elegida en diciembre de 2022, que no es otro que “mejorar los servicios en pro del desarrollo profesional de las enfermeras”

Fue en octubre de 2023 cuando el Colegio se trasladó desde su anterior sede, en la calle Velázquez Bosco de Córdoba, hasta este nuevo edificio, un espacio de fácil acceso, más moderno, funcional, versátil y adaptado de las nuevas tecnologías. Esta nueva sede ocupa toda la planta baja de un edificio de nueva construcción, y cuenta con una superficie total construida de 389 metros cuadrados, a lo largo de los cuales se distribuyen varios espacios diferenciados. En la parte central se ubican los espacios destinados a administración, sala de formación y presidencia; mientras que el ala izquierda está ocupada por espacios para oficina –donde actualmente se integran los departamentos de Comunicación, Informática y la Comisión Ejecutiva del Colegio-, un pequeño office, sala de juntas y otra de máquinas; y el ala derecha por servicios, un pequeño almacén y la sala de usos múltiples, donde se procederá a la citada entrega de los Premios de Investigación.

Al inicio del acto, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sido la encargada de descubrir la placa conmemorativa de la inauguración de esta sede, que “simboliza la Enfermería del futuro que queremos conseguir desde Córdoba, aquella Enfermería reconocida por sus conocimientos que trabaja en un contexto asistencial, docente, investigador y gestor acorde a los criterios de seguridad y calidad del paciente, con adecuada ratio según complejidad de cuidados, y mediante puestos de trabajo diferenciados y remunerados atendiendo a la sostenibilidad del sistema y al bienestar de la población”, en palabras de la presidenta del Colegio cordobés.

Actualmente, la provincia de Córdoba cuenta con 4.700 enfermeras y enfermeros, “el colectivo sanitario mayor y con un gran papel en la atención a la salud de los ciudadanos”, ha reivindicado la presidenta del Colegio, que ha pedido que se reconozcan a estos profesionales todas sus competencias.

La puesta en marcha de esta nueva sede, pensada inicialmente como centro de formación y servicios, fue aprobada por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Colegiados del 9 de diciembre de 2021, para dar una mejor respuesta a las demandas y necesidades planteadas por los colegiados. Tras esta aprobación, la nueva Ejecutiva del Colegio salida de las elecciones de diciembre de 2022 retomó el proyecto y, con los cambios necesarios, ha apostado por trasladar a este nuevo local la sede colegial.

Sobre ella, la Vocal primera, Sheila Pulgarín Vilches -enfermera de la Unidad Especial del Hospital de Montilla y Supervisora de Enfermería en Cuidados Intensivos del Hospital Cruz Roja de Córdoba- ha augurado que será “una faro de innovación, de tecnología y de metodologías”, comprometidas todas ellas “con la investigación y el desarrollo”.

En esta línea, esta Comisión Ejecutiva ha prestado especial atención a la formación de las enfermeras, promoviendo cursos para satisfacer las necesidades formativas más demandadas por ellas mismas y que plantearon al Colegio a través de encuestas. Por ello, esta nueva sede servirá “para brindar la más alta calidad de educación y formación”, ha señalado Pulgarín.

Junto a esta nueva sede, el Vocal segundo del Colegio, Vicente Moreno Linares -coordinador de Quirófano y Hospital de Día del Hospital San Juan de Dios de Córdoba- ha reconocido que la máxima es “renovarse o morir” para “revalorizar la profesión”. Así, el Colegio ha cambiado su logo corporativo, así como su web, y ha relanzado sus perfiles en redes sociales y ha lanzado un canal de WhatsApp para tener otra vía con la que atender a sus colegiados. Porque ese es el mayor reto al que asegura que se enfrentan los enfermeros: atender a todos los profesionales, tanto en activo como jubilados, ya que el Colegio lo forman todos ellos.

Tras la inauguración de esta mañana, el Colegio procederá a la entrega del XXXVI Premio de Investigación de Enfermería del Colegio, rebautizado por primera vez como Premio de Investigación Enfermera Nanda Casado Salinas -en sus dos modalidades, Premio a estudios de investigación y Accésit a la mejor ponencia o comunicación-; y de la XXVIII Convocatoria de Proyectos de investigación de Enfermería, ambos abiertos a enfermeras y enfermeros de toda Andalucía, que fueron fallados por el Jurado constituido al efecto el pasado mes de febrero. De igual manera, se procederá a la convocatoria de la próxima edición de estos galardones.

Con relación a la sede anterior, la Comisión Ejecutiva del Colegio está estudiando actualmente diferentes alternativas y recabando propuestas entre los colegiados, con el fin de dar una mejor respuesta a los intereses de todos los enfermeros y enfermeras cordobeses. La anterior sede es propiedad del Colegio, tras adquirir el inmueble a su anterior propietario, el Cabildo Catedralicio, en 1997, y realizar una amplia reforma, tras la que fue inaugurada el 9 de octubre de 2003.

Esta es la quinta sede del Colegio en sus ya más de 70 años de historia, desde que la antigua Plaza del Ángel de Córdoba, -hoy Plaza de San Hipólito- albergara la primera sede del por entonces Colegio de ATS y Matronas de Córdoba en la década de los 50. Ya en los 60 el Colegio se trasladó a la Avenida República Argentina, donde permaneció hasta 1984. En noviembre de aquel año abrió sus puertas la tercera sede, en Campo Santo de los Mártires, 4 (actual sede del Consejo Andaluz de Enfermería); hasta el 9 de octubre de 2003, cuando se inauguró el espacio anterior de Velázquez Bosco.

