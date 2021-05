La CNN recomienda visitar Córdoba a los británicos que se decidan a viajar a España

Mientras el Gobierno de Reino Unido pide a los ciudadanos británicos que utilicen el "sentido común" a la hora de reservar viajes al extranjero este verano, recordando que las visitas a países marcados en ámbar en el semáforo epidemiológico, entre ellos España, solo se aconsejan en "circunstancias excepcionales", medios de comunicación como la CNN prefieren informar sobre qué es lo que hay que saber si van a viajar a España durante la pandemia del Covid-19.

Y una de las cosas que recomiendan es viajar a Córdoba, a la que presentan como la ciudad con más reconocimientos de la Unesco de todo el mundo. El artículo en cuestión se titula Traveling to Spain during Covid-19: What you need to know before you go, publicado el pasado 21 de mayo, y escrito por los periodistas Joe Minihane, Julia Buckley y Francesca Street.

En él, cuentan muy brevemente la situación que ha vivido España respecto a la pandemia, hasta la caída del estado de alarma el pasado 9 de mayo. Además, refleja que el Gobierno Español ha levantado las restricciones para viajeros británicos desde este mismo lunes 24 de mayo, e incluso señalan a sus compatriotas que pueden entrar en el país “sin necesidad de hacer un test Covid”, a pesar de que el Gobierno británico tiene a España en “la lista ámbar”.

Además, informa de que las mascarilla es obligatoria en lugares públicos de todo el país y que las restricciones contra la pandemia cambian según la comunidad autónoma.

Entre las recomendaciones que hace para visitar, más allá de Madrid, Sevilla, Barcelona y las Baleares, está Córdoba, y para ella enlaza a un artículo del año 2018 titulado: Esta ciudad tiene ya más patrimonio Unesco que ninguna otra en el mundo.

Se trata de un artículo de la periodista neoyorquina Shivani Vora, que recuerda que Córdoba se convirtió en 2018 en la primera ciudad del mundo en conseguir cuatro títulos de patrimonio de la Unesco, por encima de París y Roma. “Córdoba merece más atención de la que recibe, y dado su nuevo símbolo de estatus gracias a la Unesco, es posible que no se la pase por alto por mucho más tiempo", señala la autora.