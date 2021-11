CCOO, UGT y CSIF vuelven a reclamar el mantenimiento de los contratos de refuerzo por la Covid

Los sindicatos de Sanidad de CCOO, UGT y CSIF han vuelto a concentrarse este jueves para reclamar el mantenimiento de los contratos de refuerzo por la Covid. En esta ocasión, la concentración ha tenido lugar a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Familias, en donde los tres sindicatos han criticado que no se vaya a renovar el contrato a 8.000 de los 20.000 profesionales que fueron contratados este verano como refuerzo ante la pandemia del covid-19 y han exigido que se rectifique y se mantengan los contratos.

El delegado del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba José Antonio López señaló durante la concentración que “ha habido un recorte tan exagerado que no tenemos ni el personal mínimo suficiente para cubrir los servicios” y esto ya está dando lugar a problemas como es el caso de la UCI de Pediatría que “está ahora mismo llena con niños con bronquiolitis, porque ha llegado el frío, y no dan abasto y no tienen personal suficiente”, a lo que se añade que “no tenemos claro que pueda haber un repunte de coronavirus”.

López se refirió también a la renuncia de la cúpula directiva de los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba sobre la que dijo que “no sabemos ni por qué la han presentado ni cuál es el acuerdo al que han llegado para echar marcha atrás esa renuncia aunque todos pensamos que ha sido por el excesivo recorte que ha habido y las personas que están gestionando han dicho que no pueden más, que es insufrible, e insoportable el recorte tan grande en personal”.

La responsable de Sanidad de UGT Córdoba, Eugenia Urbano, aseguró que los profesionales se sienten “maltratados” y lamentó que “tras dar lo mejor de sí y algunos tener aún secuelas del Covid-19, se van a la calle”. Además, Urbano denunció la “escasez de información, porque todo es tan oscuro que nos hace sospechar que el número de profesionales de los que se va a prescindir es aún mayor del que creíamos inicialmente, y lo quieren arreglar con un intercambio de sillones”.

Por otro lado, la responsable sindical informó que “la situación es todavía más grave, ya que han metido la mano en el bolsillo de los sanitarios quitándoles un 40% del Complemento de Rendimiento de 2020, cuando aún deben un 30% del de 2019”. Se trata “de la primera vez que el SAS mete la mano de esta manera y van a tener que dar explicaciones, porque tenemos una Administración Pública que actúa como una morosa”, criticó Urbano.

El responsable de Prevención de Riesgos Laborales del sector de Sanidad de la CSIF, José García, apuntó por su parte que “nos parece una barbaridad que desde el pasado 1 de noviembre casi un millar de trabajadores de los hospitales públicos cordobeses están en la calle por decisión del Gobierno andaluz, lo que, sin duda, tendrá su reflejo en las cifras del paro de nuestra provincia. Se nos han hecho muchas promesas de aumentos de plantilla, pero la realidad es otra, ya que de los 20.000 contratos que se realizaron en abril para refuerzo covid solo se van a renovar el 60%, lo que quiere decir que 8.000 personas se quedan sin empleo en Andalucía.

García añadió que “a todo esto se suma que la contratación en el SAS es cada vez más precaria y temporal. No entendemos que se prometan la realización de 300 contratos indefinidos y al final no se lleven a cabo. Los trabajadores que ahora se han quedado sin empleo se ven obligados a marcharse a otras comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, que están contratando mucho personal para sus centros sanitarios. Por este motivo, cuando llegue el verano y necesitemos personal para suplir las sustituciones por vacaciones, bajas o permisos, no habrá candidatos en las bolsas para cubrirlas, por lo que es evidente que no sobra nadie. La falta de personal en la Sanidad Pública cordobesa se arrastra desde la anterior crisis económica, algo que se puso más de manifiesto con la pandemia. La consecuencia de todo ello es el aumento de las listas de espera quirúrgicas”.

Los sindicatos advirtieron que se van a seguir haciendo concentraciones hasta que la Junta eche marcha atrás y rectifique y la situación se normalice.