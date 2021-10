Carmen Calvo y otros andaluces salientes de la Ejecutiva formarán parte del Comité Federal del PSOE

Socialistas andaluces como la exvicepresidenta primera Carmen Calvo o el exasesor en la Moncloa Paco Salazar han dejado de formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y pasarán ahora a ser miembros del Comité Federal en la nueva etapa que afronta el partido tras el 40º Congreso Federal que se clausura este domingo en Valencia.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acometido una importante renovación de la denominada Comisión Ejecutiva Federal, en la que solo repiten doce personas --incluido él-- de las elegidas en el 39º Congreso de 2017. De los salientes, la mayoría cambia su asiento en el núcleo duro de Ferraz por un puesto en el Comité Federal --el máximo órgano de dirección entre Congresos que se reúne, al menos, dos veces al año--.

El órgano estará presidido por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que hasta ahora formaba parte de la Ejecutiva. Y la persona que encabeza la lista elaborada por Sánchez para someterla al voto de los delegados es Carmen Calvo, la que fuera su mano derecha en Moncloa como vicepresidenta primera, hasta la intensa crisis de gobierno que acometió el julio.

Si en su Ejecutiva Sánchez ha integrado a seis ministros de su Gobierno, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños, en el Comité Federal también le ha reservado un puesto a otros cinco miembros de su Gobierno: el de Exteriores, José Manuel Albares; el de Agricultura, Luis Planas; la de Transportes, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; la de Industria, Reyes Maroto. También estará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En el Comité Federal también estará ahora el que fuera director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. Como él, cambian su puesto en la Ejecutiva por uno en el Comité Federal otros dirigentes como el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, la diputada nacional por Huelva María Luisa Faneca López, Antonio Ferrer, Iban García Blanco, Begoña García Retegui, Isaura Leal Fernández, Hugo Morán, Francisco Polo, Oscar Puente, Susana Ros, Mónica Silvana, Susana Sumelzo, Magdalena Valerio, el todavía líder de Juventudes Socialistas Omar Anguita u Odón Elorza.

La corriente Izquierda Socialista ha conseguido cuatro representantes en el Comité Federal, pero ninguno en la Ejecutiva. El que fuera su único dirigente en el núcleo duro, Andrés Perellón, se ha quedad fuera de la Ejecutiva y pasará a formar parte del Comité, junto a Manuel Mata, Michel Montaner y Carmen Castiñeira.

En concreto, Sánchez ha presentado una lista de 107 personas para el Comité Federal. Según los estatutos, el Congreso Federal solo elige a un tercio de los integrantes, por el voto directo y secreto de los delegados. Otro tercio del número total de miembros del Comité Federal será elegido a partir de ahora en los Congresos Regionales o Nacionales; y el último tercio por el voto individual directo y secreto de los y las militantes del PSOE y afiliados/as directos/as.

Además, forman parte como miembros natos los miembros de la Ejecutiva; los secretarios generales autonómicos; los portavoces parlamentarios; el coordinador general del Consejo Político Federal; o el presidenta de la FEMP, siempre que ostente la condición de militante del PSOE. Y pueden asistir como invitados los presidentes autonómicos y los ex secretarios generales.

Por otra parte, los nuevos miembros del Comité de Ética y Garantías son la diputada María Luisa Carcedo, como presidenta; el exdiputado andaluz Rafael Román como secretario; y como vocales, Carmen Serván, Javier Rodríguez, Tirso Calvo.

