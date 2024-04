La campaña ‘¿Es verdad que…?’ desmonta falsos mitos sobre salud mental con píldoras de audio

El Hospital Universitario Reina Sofía, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (COFCO), la Federación de Salud Mental de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y los hospitales Virgen de la Victoria y Costa del Sol de Málaga impulsan la segunda edición de la campaña ‘Desmontando mitos con salud ¿Es verdad que…?’, que en esta ocasión se centra en la salud mental.

La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha presentado esta mañana la iniciativa acompañada por el director gerente del hospital, Francisco Triviño, la directora de la EASP, Blanca Fernández-Capel, el presidente del COFCO, Rafael Casaño, el miembro de la directiva de la Federación de Salud Mental Andalucía y presidente de ASAENEC Salud Mental Córdoba, Juan Guijo, y profesionales de los hospitals participantes, así como pacientes del Hospital Reina Sofía.

‘Desmontando mitos con salud ¿Es verdad que…?’ se centra esta vez en la salud mental, tras haber recorrido el año pasado (primera edición) falsas creencias sobre alimentación. El objetivo de esta campaña es continuar cada año desarrollando diferentes líneas independientes dirigidas a contrarrestar bulos de diferentes materias en las que también se genera desinformación.

Según ha explicado la delegada, “se trata de una iniciativa en formato audio, que comenzó el año pasado con un gran impacto”. Concretamente, en sus ocho episodios ha acumulado cerca de 10.000 escuchas. La delegada ha incidido en la importancia de este tipo de iniciativas, “que persiguen concienciar a la ciudadanía de la necesidad de informarse de fuentes rigurosas y, especialmente, en temas relacionados con la salud mental por el estigma que generan”.

Por su parte, el director del hospital apunta “que hemos intentado que fuera lo más participativa posible porque somos conscientes de los prejuicios que existen y de la creciente prevalencia de problemas y trastornos relacionados con la salud mental entre la población. Precisamente por ello, ponemos en marcha esta iniciativa que busca desafiarlos y contribuir y promover la comprensión y la empatía a través de la educación y la concienciación para reducir el estigma y fomentar un entorno de apoyo”.

En esta línea, la campaña cuenta este año con el impulso y apoyo de muchas entidades implicadas en la salud mental. Precisamente, una de las organizaciones fundamentales en este proyecto es el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba cuya colaboración permitirá difundir estos mensajes no solo en sus diferentes plataformas de comunicación, sino también entre los propios profesionales de Farmacia, pieza clave en la educación sanitaria a la sociedad. En este sentido, el presidente del COFCO, Rafael Casaño, ha señalado que “por su cercanía y accesibilidad a la población, con una farmacia en cada barrio de cada ciudad o municipio, o en cada pueblo pequeño de nuestra provincia, los farmacéuticos somos grandes aliados para fomentar las campañas de educación sanitaria y divulgación en temas de salud. Y en este caso, ya contamos con experiencia a la hora de ayudar a desterrar los mitos y prejuicios en torno a los problemas de salud mental y ayudar a las personas que puedan tener un trastorno mental, así como en la labor de apoyo a sus familiares. Estamos encantados de poder colaborar con esta iniciativa”.

Máxime en un contexto como el actual en el que, según los datos del Gobierno, basados en las historias clínicas de Atención Primaria, el problema de salud mental más frecuente es el trastorno de ansiedad, que afecta al 6,7% de la población con tarjeta sanitaria. Es un problema con frecuencia relativamente estable entre los 35 y 84 años. El trastorno depresivo aparece en el 4,1% de la población y se va incrementando con la edad.

Ocho episodios

Las ocho temáticas que hacen alusión a falsas creencias han sido seleccionadas entre la Federación de Salud Mental de Andalucía y un grupo de profesionales del área de Salud Mental del Hospital Reina Sofía y de la Unidad Cicerón de Prevención del Suicidio de los Hospitales Virgen de la Victoria y Costa del Sol de Málaga. Este equipo de profesionales ha puesto voz a las explicaciones de cada uno de los mitos y un grupo de personas con experiencia propia en salud mental que están en tratamiento en el hospital cordobés expone cómo se sienten cuando sufren algún tipo de injusticia que les estigmatiza e interpelando con las preguntas de cada episodio.

En esta línea, desde la Federación de Salud Mental de Andalucía apuntan que precisamente una de sus principales líneas de actuación es la promoción de la salud mental y la erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental con el fin de favorecer la inclusión social. “Por eso, cuando nos llamaron desde el Hospital Reina Sofía para participar en esta campaña rápidamente dijimos que sí. Es indispensable sensibilizar a la sociedad y hacernos visibles. Con esta iniciativa se crea una sociedad más comprensiva, solidaria y consciente de la importancia de cuidar la salud mental tanto propia como la de los demás. Porque nadie debería sentirse culpable de sufrir un trastorno mental”, ha señalado Juan Guijo.

Los podcasts se emitirán con una periodicidad de dos semanas y se hará coincidir el final de la campaña con el mes de la Salud Mental (octubre). Además, situamos uno de los mitos, el de suicidio y salud mental, en el mes de septiembre, ya que se dedicada precisamente a la prevención del suicidio. Los mitos seleccionados son: ¿Es verdad que… las personas con trastornos mentales son violentas?; ¿Es verdad que... las personas que tienen un problema de salud mental no se recuperaran nunca?; ¿Es verdad que… las emociones dolorosas son síntomas de una enfermedad?; ¿Es verdad que … la marihuana es una droga suave que no tiene consecuencias en la salud mental?; ¿Es verdad que… todos necesitamos un psicólogo de cabecera?; ¿Es verdad que… sólo las personas con trastornos mentales cometen suicidio?; ¿Es verdad... que los psicólogos tratan los problemas mentales leves y los psiquiatras los graves?; ¿Es verdad que… las personas con trastornos mentales no pueden llevar una vida productiva o exitosa?

Por último, la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Fernández- Capel, ha descrito que el diseño de la campaña ha contado con equipos de trabajo de las dos instituciones, con especial dedicación de las unidades de comunicación, “ya que es una herramienta de información y de divulgación. Precisamente por ello, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta convocatoria, ya que jugáis un papel clave en la educación en salud, lo que nos permite hacer efectiva la prevención de enfermedades”.