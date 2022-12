El Ayuntamiento defiende el proyecto de San Eulogio: “Tiene toda la seguridad jurídica del mundo”

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha defendido este miércoles el trámite seguido para el proyecto de rehabilitación del estadio de fútbol San Eulogio a pesar del presunto “conflicto de interéses” que ha mostrado el servicio de Intervención municipal, y sobre el que también se ha manifestado el Grupo Municipal IU, que no descarta llevar el caso a los tribunales.

Intervención detecta que una técnica de Urbanismo encargó el proyecto de San Eulogio a un familiar

De hecho, han sido los concejales Pedro García y Antonio de la Rosa los primeros en referirse al citado informe de Intervención, adelantado por Cordópolis, en el que el órgano fiscalizador del Ayuntamiento de Córdoba refleja un “conflicto de interés” por el hecho de que la redactora del proyecto (contratada de forma externa) y una de los responsables del contrato que tramitó la Gerencia de Urbanismo son familiares “de segundo grado”.

Este hecho ha sido obviado por Fuentes en su declaración ante los periodistas, pese a ser preguntado expresamente por esta observación de Intervención. Al respecto, el presidente de la Gerencias ha dicho: “El informe de Intervención dice que es de conformidad con observaciones. No estamos de acuerdo con el conflicto de intereses que plantea”. En ese sentido, ha defendido que, en vez de levantar el reparo de Intervención, se ha optado por “cambiar al técnico, que ahora es el responsable de la ejecución del proyecto”, así como al responsable de la obra.

“Aquí no hay corrupción, es falso, una calumnia. Los servicios jurídicos de la GMU y del Imdeco entienden que no hay conflicto de competencias”, ha dicho Fuentes, que ha recordado que este martes se llevó el proyecto al Consejo de Rector del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y “todos los grupos políticos, salvo Vox, votaron a favor”. Esto es, a su juicio, porque “no hay nada que temer y el proyecto tiene toda la seguridad jurídica del mundo”. Además, ha asegurado que así se le transmitió a la interventora: “No tengo nada que ocultar. Sacamos el expediente adelante y no hay ningún problema”.

Sobre por qué se encargó la redacción del proyecto de manera externa pese a que había una encomienda de gestión desde el Imdeco a Urbanismo, Fuentes ha precisado que el único error que ha habido en el proyecto ha sido que se tuvo que. ampliar el presupuesto. “Yo no sabía que el campo valía medio millón de euros. No había dinero y hubo que ampliarlo. ¿Que ha habido un error? Sí. ¿Que ha habido un fallo técnico? También. Pero eso no puede acabar en calumnias”, ha aseverado, en referencia a las declaraciones que previamente había hecho Pedro García.

IU estudia llevarlo a los tribunales si el alcalde no “rectifica”

Un par de horas antes, el Grupo Municipal de IU había criticado el proyecto, con su portavoz, Pedro García, reconociendo que no descartaba llevar este asunto a los tribunales si el alcalde, José María Bellido, no rectifica. Por su parte, el concejal Antonio de la Rosa ha recordado que el proyecto cuenta, no con uno, sino con dos informes de Intervención alertando de estas presuntas irregularidades. Un primer informe, lo rechaza con disconformidad, y el segundo da su conformidad con alegaciones, ha precisado el edil, que ha afirmado que el proyecto es “una auténtica chapuza” que “siembra muchísimas dudas y está plagado de irregularidades”.

De la Rosa ha recordado que el proyecto de San Eulogio es, además, “una vieja reivindicación del distrito Sur y del Campo de la Verdad, que es un barrio absolutamente carente de infraestructuras”, y que, por lo tanto, IU votó a favor del proyecto en el Consejo Rector del Imdeco, a pesar de la “chapuza” que supone, a su juicio, la tramitación del expediente. “Nos crea dudas e incertidumbres y nos preocupa que esta forma de actuar va en el ADN del equipo de Gobierno”, ha lamentado.

En este sentido, Pedro García ha señalado que “la corrupción y las irregularidades continuas campan a sus anchas en este ayuntamiento”, que ha convertido este tipo de gestión “en un modus operandi”. García se ha preguntado cómo es posible que “una técnica que lleva 20 años en la Gerencia de Urbanismo le de un contrato a su hermano”. “¿Puede ser que sea porque algún técnico cobra un plus por tener esto aprobado antes de final de año?”, ha cuestionado el portavoz de IU, que lamenta que, a pesar de los reparos de Intervención, el equipo de Gobierno haya decidido seguir adelante con el proyecto, adjudicar el contrato. “Y no sólo eso, es que ayer fueron a San Eulogio a hacerse la foto”, ha ironizado.

Preguntado sobre si este asunto va a acabar en los tribunales, García ha dicho que tiene que estudiarlo, si bien espera que el alcalde rectifique. “Vamos a verlo, porque somos una fuerza política humilde. Cogemos más autobuses para ir al juzgado que para ir a casa con este gobierno”, ha concluido.

Además, tras la rueda de prensa de IU, el presidente de Urbanismo ha dicho que piensa enviar las declaraciones de García sobre la técnica de Urbanismo por si quiere llevarlo al juzgado. “Parece que denunciar y acusar es gratis. Yo nunca he visto esto y no puede salir gratis”, ha dicho Fuentes, que ha lamentado el daño “incalculable” que se va a hacer a la técnica de Urbanismo.