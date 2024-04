Las autoescuelas de Córdoba denuncian retrasos de casi tres meses y más de 4.800 alumnos pendientes de examen

Cerca de 200 vehículos, principalmente turismos, han protagonizado este martes una manifestación por la capital de Córdoba para protestar por la falta de examinadores, lo que está provocando retrasos y cierto temor en autoescuelas de la provincia. “Si no hay exámenes, tampoco hay clases prácticas ni ingresos”, ha señalado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba, Rafael Cruz.

La comitiva ha partido a las 12:00 dese el Polígono Amargacena y ha recorrido las calles de Córdoba hasta llegar a avenida de Vallellano, donde los vehículos han hecho una parada en el camino de unos 15 minutos. Mientras que algunos conductores esperaban fuera de sus vehículos, otros han entregado diversa documentación en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba y otros se han dirigido a la puerta de la Dirección General de Tráfico. Después, todos han continuado la marcha por la avenida de la Victoria, Ronda de Tejares, Plaza de Colón, Ollerías, Ronda del Marrubial, Avenida Barcelona, Avenida de Libia, Campo Madre de Dios, Puente del Arenal y Avenida Cádiz, finalizando en el polígono de donde han salido.

La situación que este martes ha denunciado públicamente la asociación no es nueva, pero los efectos de su prolongación en el tiempo son cada vez mayores. La reivindicación principal es el incremento de las capacidades de examen. De una plantilla de 14 examinadores, actualmente hay nueve debido a cuatro jubilaciones y a una baja. “Esto está provocando unos retrasos enormes de entre dos meses y medio o tres, y sigue creciendo”, explica Cruz.

En Córdoba y provincia hay actualmente más de 4.800 alumnos con el teórico aprobado esperando a examinarse. Estos retrasos han hecho que las autoescuelas examinen a un 25% menos que el año pasado, que ya registró un 11% menos que el anterior.

La alternativa que plantea la asociación es que se hagan exámenes por la tarde, con horas extras, durante los meses de junio y julio. La Jefatura Provincial de Tráfico la ha rechazado dado que “las horas extras se solicitan únicamente en situaciones excepciones para ayudar a solucionar problemas coyunturales, y en ningún caso se solicitarán con carácter preventivo o para mantener un determinado nivel de servicio”. Por el contrario, ha comunicado la incorporación “inminente” de dos examinadores de nuevo ingreso y, previsiblemente, un examinador interino para cubrir la baja. Para Cruz, la visión que tiene Tráfico de la situación que atraviesan las autoescuelas “es mucho más optimista que la que tienen las propias empresas y la gente de la calle”.

Pese a esta solución, Cruz recuerda que ahora es época “floja” para sacarse el carnet de conducir, ya que la demanda aumenta “cuando termina la Selectividad” y los jóvenes dejan de estudiar. Además, afirma que “hay autoescuelas en una situación muy complicada” que, de no solucionarse, “pueden estar abocadas al cierre: si no hay fecha de examen, no doy clases y las autoescuelas necesitan de ello para trabajar”. Cruz ha asegurado que hay alumnos “que se están yendo a Granada a examinarse porque allí” hacen las pruebas “por la tarde”.

En la manifestación han participado también autoescuelas de la provincia dado que la situación no entiende de límites geográficos. El presidente de la asociación ha asegurado que continuarán con las movilizaciones y se plantean, incluso, realizar una huelga general.