Asaja Córdoba afirma que la nueva PAC "supone menos presupuesto y más obligaciones"

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado este martes que la nueva Política Agraria Común PAC acordada por la Unión Europea (UE) "será peor que la actual, porque supone menos presupuesto, más obligaciones y mucha más burocracia".

En este sentido, Fernández de Mesa ha señalado que "se ha pretendido hacer una PAC más verde debido a la presión de la Comisión Europea, muy condicionada por ciertos lobbies ecologistas debido a los cuales alcanzó la Presidencia de la Comisión Ursula Von der Leyen, y la Vicepresidencia, Timmermans", y ahora son "los agricultores y los ganaderos los que van a pagar por ello, perdiendo competitividad en sus explotaciones respecto a terceros países" al haberse "pasado por alto la lógica productiva y los datos científicos, y sin que haya habido estudios de impacto sobre la repercusión de la nueva PAC".

La cuestión, según ha señalado el presidente Asaja Córdoba, es que, "tras varios años de negociaciones, la UE ha dado luz verde a la nueva PAC 2023-2027, que marcará el rumbo de la agricultura y ganadería para ese periodo. No obstante, este acuerdo de los ministros de Agricultura deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo en las próximas semanas".

Además, según ha precisado, "este acuerdo deja una gran flexibilidad en su aplicación para los países de la UE, lo cual es una gran oportunidad para que España solo tenga que hacer una adaptación de la actual PAC a la nueva, manteniendo lo esencial de la misma y que ha servido para que el campo cordobés, andaluz y español sean competitivos", de modo que "realizar cambios sustanciales sería muy lesivo para los agricultores y ganaderos, y esto ya solo compete al Gobierno de España".

A partir de ahora, "Bruselas deberá aprobar su Plan Estratégico Nacional a cada estado miembro, para que pueda empezar a aplicarse la nueva PAC el 1 de enero de 2023", y "algunos países, como Alemania, tienen tan avanzadas sus propuestas que ya han sido hasta aprobadas por el Bundestag (Parlamento alemán)".

Sin embargo, en España, "aún se desconocen las propuestas formales del ministro Planas para su aplicación en nuestro país, si bien, a lo largo de los últimos meses, ha ido apuntando sus ideas, por cierto, muy perjudiciales e injustas para el campo cordobés y andaluz".

A este respecto, Fernández de Mesa ha recordado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "el presupuesto PAC que tienen España, Andalucía y Córdoba lo han generado todos los agricultores y ganaderos con su trabajo y esfuerzo, reconocido a través de las ayudas que reciben actualmente, y que no deben ser penalizados por ello".

Asaja, por ello, quiere que "cada agricultor y ganadero mantenga sus ayudas actuales, lo mismo que el ministro ha querido mantener el presupuesto para España. Por tanto, pide lo mismo que Planas y espera que este así lo haga".

De ahí que Asaja le solicita "que mantenga los derechos históricos, mantenga las regiones productivas como hasta ahora, que no se incrementen las superficies admisibles, que haya una convergencia de las ayudas de forma progresiva y limitada, que la definición de agricultor genuino no excluya la pluriactividad, que los nuevos ecoesquemas sean posibles de llevarse a cabo sin coste adicionales, y que no se haga demagogia con las ineficientes ayudas redistributivas y el 'capping'".

Para ello, según ha aclarado Fernández de Mesa, "están las ayudas asociadas y las de desarrollo rural, y aplicarlas sería una injusta penalización para cualquier figura asociativa de las que hay en el sector. En resumen, lo mismo que defendió cuando era consejero de Andalucía, pues todo ello, se lo permite el acuerdo alcanzado en Bruselas".

De hecho y en opinión del presidente de Asaja Córdoba, Planas "tiene en estas semanas una oportunidad de oro, en la fase final de la negociación de la reforma de la PAC en España, para cambiar las posiciones iniciales que ha ido anunciando informalmente, y evitar que la provincia de Córdoba, en el peor de los escenarios, llegue a perder el 50 por ciento de los 300 millones anuales que llegan de ayudas de la PAC actualmente".