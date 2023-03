Los apartamentos turísticos recibieron un 20% más de turistas en enero que antes de la pandemia

Mes tras mes, los apartamentos turísticos de Córdoba pulverizan los datos de ocupación precendentes. Esta modalidad de alojamiento, que no conviene confundir con la vivienda turística, es el que antes salió de la crisis del turismo provocada por el coronavirus y, de momento, su crecimiento está lejos del estancamiento.

Según la Encuesta de Alojamientos Extrahoteleros del mes de enero, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viajeros que se alojó en este tipo de alojamiento fue de 4.759. Se trata de un 19% más que los 3.998 que lo hicieron en enero de 2020, el penúltimo mes antes del estallido de la pandemia.

La mayoría de estos turistas visitaron Córdoba capital, que sumó en enero 4.268 viajeros. En enero de 2020 fueron 3.173. Es decir, en la capital el número de viajeros que optaron por este hospedaje ha crecido un 34%.

De hecho, la ocupación en los apartamentos es mayor tanto en viajeros nacionales como internacionales, ya que apenas quedan restricciones de movilidad internacional asociadas a la pandemia. Los hoteles aún no han superado el shock postcovid.

Lo que no mejora, en cualquier caso, es la estancia media. En enero de 2020 era de 1,91, y en enero de 2023 de 1,8 a nivel provincial. En la capital, este dato es peor, ya que en enero era de 2 noches y ahora de 1,8.

En 2020 había 52 apartamentos turísticos en la provincia, frente a los 71 que hay en la actualidad. En estos años se ha pasado 1.585 plazas en 2019 a las 1.980 plazas que hay en la actualidad, según el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

