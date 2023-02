Alegría recuerda que la Junta ha recibido 3.000 millones para Educación: “Que no nos engañen, tienen recursos”

La portavoz federal del PSOE, Pilar Alegría, ha recordado en Córdoba a la Junta de Andalucía que ha recibido más de 3.000 millones para Educación, así como 25.000 millones de financiación autonómica. “Que no nos engañen, tienen recursos, pero es cuestión de prioridades”, ha apostillado.

Así se ha manifestado la también ministra de Educación este domingo en un encuentro con candidatos socialistas de municipios de más de 20.000 habitantes en la provincia cordobesa.

Alegría ha pedido al Gobierno andaluz que “cumpla con sus responsabilidades” en materia educativa y que “no carguen a los ayuntamientos responsabilidades que no son suyas”.

“La Educación es la única posibilidad de generar oportunidades y salir de la crisis; es la seña del PSOE, apostar por la formación con equidad: queremos la mejor educación, pero para todos y todas, que todos tengan los mismos recursos y las mismas opciones”, ha precisado la socialista.

Además, ha mandado un mensaje de apoyo a los sanitarios, incidiendo en que la Junta “no solo recorta facultativos y recusos, sino que cuando salen a la calle les critica por defender sus derechos”.

Alegría ha reconocido que ha sido “una legislatura complicada”, y enfrente “estaba el PP, que hace mucho tiempo que dejó de ser un partido de Estado para ser el partido del NO: del no a las vacunas, a los Ertes que protegieron a más de 3,5 millones de familias; tres subidas del Salario Mínimo Interprofesinal (SMI) con tres votos en contra del PP; el no del PP al IMV o a la reforma laboral que ha permitido tener a más de 20 millones de ocupados y retrotraer el desempleo a niveles de 2008”.

En esta línea, ha asegurado que las críticas del PP “no han venido por las medidas, sino por el para quién van esas medidas, para los trabajadores, los jóvenes, las familias, los vulnerables”, apuntando que cuando “decidimos poner un impuesto para la banca y las energéticas, y el PP salió en tromba para defender sus intereses”.

La portavoz federal ha resaltado la importancia de “estar en la calle, con la gente, para que vean que somos uno de ellos”, haciendo hincapié en que el PSOE “es el partido que mejor se parece a la sociedad”. “Con el miedo se desmoviliza, pero los socialistas vamos con esperanza y alegría, con humildad, ganas y tenacidad”, ha apostillado.

Por último, Alegría ha asegurado que en las elecciones municipales, el PSOE “sale a ganar, conservar y aumentar las alcaldías”. “No damos nada por perdido, se pelea hasta el final”, ha concluido.