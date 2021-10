En el aire cientos de contratos en Córdoba tras saberse que el SAS no renueva todos los refuerzos Covid

De momento se desconoce la cifra exacta, pero es un hecho que muchos de los profesionales sanitarios que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) contrató como "refuerzo Covid" en julio no renovarán su contrato a partir del 31 de octubre. La Consejería de Salud y Familias ha anunciado que va a renovar el contrato del 60% de sanitarios de refuerzo que fichó, unos 12.000 sobre un total de 20.000 contratos.

¿Cuántos de esos corresponden a Córdoba? De momento es una incógnita. En Sevilla este martes aclaraban que se va a mantener seis meses más al 100% de los médicos y al 66% de los enfermeros, pero que, a su vez, se prescindirá de otras categorías, como auxiliares o celadores. En Córdoba, el Gobierno Andaluz, consultado por este periódico, no tiene cifras cerradas.

En términos porcentuales, siguiendo los cálculos aportados por la Junta y los sindicatos, los números son tozudos. El SAS anunció en julio que, del total de plazas ofertadas en Andalucía, 1.600 contratos serían en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, si se prevé la desaparición del 40% de los refuerzos contratados en verano, la no renovación de este personal supondría en Córdoba la desaparición de más de medio millar de contratos dentro de once días.

En este ámbito, el sindicato CSIF ha calificado de “lamentable” la decisión de la Consejería de Salud y Familias, que denuncia que va, además, en la línea contraria "de lo anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control del pasado 14 de octubre". Tras reunirse este lunes con el consejero Jesús Aguirre, el CSIF cree que la Administración “ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia”.

“En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas”, denuncia la central sindical. “La sanidad cordobesa y andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000”, añade en un comunicado.

CSIF ha pedido al consejero que los contratos fuesen de larga duración en el caso de todos los puestos estructurales que están sin cubrir y los que respondan a necesidades básicas y prolongadas, como refuerzos o ajustes de plantilla. También solicitó la renovación en general de todas las plazas, ya que todo lo contratado hasta ahora había sido según las necesidades de los centros.

“Si la pandemia ha servido para que se vean las carencias del sistema, hay que arreglarlas. Hay profesionales que siguen siendo imprescindibles y hacen falta, por ejemplo para paliar todas las consecuencias del covid-19”, recuerda el sindicato.

En vista de la situación, CSIF ha reclamado que se convoque la Comisión Central de Bolsa Única para conocer todos los detalles del plan de la Junta y exige que esas 10.000 interinidades se cubran “de forma inmediata”. Al mismo tiempo, el sindicato no descarta la organización de movilizaciones.

CSIF reitera al SAS su absoluto rechazo al Plan Estratégico para la Atención Primaria por no contemplar una mayor dotación presupuestaria y porque provocará “agendas imposibles, extenuación de los profesionales y asunción de funciones y responsabilidades impropias de algunas categorías”, lo que “no sólo no reducirá las listas de espera, sino que mermará la calidad de la asistencia y quemará a los profesionales”. S

egún CSIF Sanidad Córdoba, el refuerzo “real” de la Atención Primaria pasa por que se le dedique como mínimo el 25% de la inversión total de la Junta en sanidad, que a su vez tendría que rondar entre el 7,5 y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

