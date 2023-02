Solo el 10% de los cordobeses vive de alquiler en la capital

Córdoba es la segunda capital andaluza donde más población vive en vivienda hipotecada y una de las que menos población tiene viviendo de alquiler de toda la comunidad autónoma. Concretamente, el 9,8% de los cordobeses vive en un piso en régimen de arrendamiento, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por el elDiario.es

En España siempre ha habido cierta tendencia a decantarse por la vivienda en propiedad, algo de lo que Córdoba no ha sido ajena. Esta tendencia está perdiendo peso en favor del alquiler en los últimos tiempos, sobre todo desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace ahora una década y el cambio de las circunstancias económicas y laborales, según se desprende de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, cuyos datos definitivos acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cuestión es que este cambio de tendencia es más apreciable en las grandes urbes, donde la población no puede ni aspirar a tener una vivienda en propiedad. En ciudades medias, la hipoteca es el principal método de pago de una casa o un piso. Este es el caso de Córdoba, donde el 43,8% de la población vive hoy en una vivienda hipotecada. A nivel andaluz, este dato sólo lo mejora Jaén, donde sube hasta el 44,3%.

En cuanto al alquiler, es la opción vivencial para casi el 10% de los residentes en la capital, una ciudad que se sitúa lejos del peso que tiene el arrendamiento en ciudades como Sevilla (14,2%), Málaga, (13,7%), Granada (18,5%), Cádiz (13,7%), e incluso Almería (13,8%).

Además, hay un 5,6% de cordobeses que tiene el problema de la vivienda resuelto, con la casa o el piso pagados, mientras que un 33,7% de la población no tiene ni hipoteca ni alquiler ni vivienda en propiedad. Se trata de personas que viven con familiares o sin contrato de alquiler legalizado en el momento de contestar a la encuesta.

