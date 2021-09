Villanueva crea un 'túnel del jamón'

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha creado un novedoso e innovador formato para desarrollar las actividades de promoción del jamón 100% ibérico de bellota de Los Pedroches, que contará con los concursos habituales, con degustaciones especiales en 17 bares y restaurantes de la localidad y con un punto de encuentro para disfrutar del producto estrella de la dehesa denominado Túnel del jamón, que estará ubicado en el pabellón polideportivo.

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, ha expresado que aunque “todavía no podemos llamar feria a estas actividades programadas, sí que se da un salto exponencial de dimensión y de posibilidades de asistencia con respecto al año pasado, en el que sólo pudo haber concursos cerrados al público”. Pese a que las restricciones prácticamente han desaparecido, la alcaldesa ha explicado en la presentación de la cita, celebrada esta mañana en el Mercado Victoria de Córdoba, que “cuando comenzamos a plantear qué podríamos hacer este año tan particular, tuvimos claro que no se podía ir al formato habitual, pero sí plantear novedades para que la gente pueda disfrutar de nuestro jamón en toda su extensión”.

De este modo, nueve industrias adscritas a la DO instalarán pequeñas ‘tiendas’ de jamón y espacios de degustación en 14 bares y restaurantes de la localidad. Este jamón, 100% ibérico y de bellota, se venderá in situ a 12 euros el plato y se dispondrán 1.500 bonos oferta de 20 euros que incluirán dos platos de jamón. De estos bonos, 700 se venderán online hasta el jueves 7 de octubre y el resto se podrán adquirir en el punto de información de la plaza de España entre los días 8 y 9 de octubre.

Túnel del Jamón

Una de la principales novedades de esta feria es que se ha planteado una novedosa iniciativa para degustar el mejor jamón con todas las medidas de seguridad y sanitarias pero dando cabida a muchas personas. La alcaldesa ha explicado que este túnel será un recorrido de degustación por grupos reducidos en el pabellón polideportivo. Ocho industrias de la DO servirán su jamón a los asistentes. Este espacio abrirá sus puertas al público el sábado a las 11:00 y concluirá a las 19:00.

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba ha invitado a visitar Villanueva de Córdoba durante el fin de semana previo a la festividad del Pilar porque además de disfrutar de nuestro jamón se puede recorrer nuestro municipio en las visitas guiadas que se han preparado y pasear por la dehesa, que con las lluvias caídas durante este mes de septiembre está ya verde y con un colorido muy singular. Sánchez también ha hecho un llamamiento a disfrutar con responsabilidad porque “tenemos muchas ganas ya de salir y de compartir la vida pero hay que hacerlo con mesura y evitando aglomeraciones porque la pandemia sigue entre nosotros desgraciadamente y no podemos fallar precisamente ahora que parece que las cosas se están normalizando”.

Concursos

Como es habitual, la Feria del Jamón contará con el Concurso Nacional de Cortadores, uno de los más prestigiosos del panorama nacional, y con el Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches. El concurso al mejor jamón será cerrado al público el viernes 8 por la mañana pero contará con información y retransmisiones constantes a través de las redes sociales de la organización, mientras que el concurso de cortadores se celebrará el sábado 8 a partir de las 11:00 en el pabellón polideportivo con aforo controlado y en paralelo a las degustaciones del Túnel del Jamón. La alcaldesa ha destacado que el concurso al mejor jamón cuenta este año con una especial relevancia porque van a participar 13 industrias y eso lo convierte en uno de los más importantes del sector ibérico de bellota. En cuanto al concurso de cortadores, hay siete inscritos hasta el momento.

Reconocimiento a productores y ganaderos

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha destacado la labor de los ganaderos y de los industriales del sector ibérico de Los Pedroches porque han superado una crisis muy compleja a la que por fin se le va viendo el final. “Han conseguido aguantar dos años con caídas de precios y con complicaciones en el sector de la restauración, que es decisivo para nuestro jamón, pero han demostrado su capacidad y han logrado seguir surtiendo a todo el mundo de nuestro gran producto”. Torralbo ha señalado que se está volviendo a la actividad promocional en grandes eventos con esta vuelta a la normalidad. Retomamos nuestro gran encuentro de Villanueva y en Madrid vamos a estar en la feria gourmet de Madrid, donde se nos ha seleccionado para el mejor producto de la esta edición y eso es un reconocimiento para industrias y ganaderos. Según nuestras previsiones, en esta campaña, teniendo en cuenta la bajada de precios de un 30% del año pasado, “las previsiones son buenas y en lo amparado por la DO prácticamente se van a mantener producciones y certificación de piezas, con una bajada de apenas un 6%, algo que es insignificante con la crisis que hemos sufrido”.

Tanto el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, como la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, han destacado la importancia que tiene el sector de ibérico para el norte de la provincia de Córdoba y, en especial, para Villanueva de Córdoba y Los Pedroches. Repullo se ha centrado en la importancia de esta ganadería como agente conservador y de sostenibilidad para el ecosistema de la dehesa y en realzar las producciones de calidad que ampara la Denominación de Origen. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación ha destacado la apuesta para el desarrollo económico del territorio y ha reconocido la labor de ganaderos y empresarios para mantener vivo el sector pese a las dificultades de los dos últimos años.