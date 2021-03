Los trabajadores de la planta de Abengoa en El Carpio reclaman el mantenimiento de sus empleos

CSIF informa de una concentración de los trabajadores de Abengoa Solar que ha tenido lugar hoy en la planta que esta empresa posee en El Carpio, cuya plantilla ronda los 75 empleados, en la que han mostrado su enún tipo de banderas en la protesta.orme preocupación ante el devenir de la empresa y de sus puestos de trabajo tras la petición que realizaron sus responsables a finales de febrero para el inicio del concurso voluntario de acreedores. El sindicato apoya las reivindicaciones de la plantilla sin que aparezca ningún tipo de banderas en la protesta.

El presidente del comité empresa de Abengoa Solar en esta localidad del Alto Guadalquivir, Antonio José Hidalgo (CSIF), destaca que “los profesionales que trabajamos en Abengoa somos el principal activo de la compañía y el motor que la ha hecho crecer y convertirse en un referente mundial desarrollando proyectos en los sectores de actividad en los que opera en la actualidad”.

Este representante sindical resalta que se llevarán a cabo todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar todos los empleos de la planta y recuerda que “estos profesionales acumulan ya muchos años de recortes y de despidos como consecuencia de una nefasta gestión de sus responsables, por lo que no podemos seguir permitiendo la descapitalización de la compañía”.

Según manifestó Hidalgo, “es imprescindible que cualquier acuerdo al que llegue la empresa con sus acreedores incluya necesariamente el compromiso de las partes de mantener y potenciar a su capital humano, es decir, a todos y a cada uno de los que día a día hacemos posible Abengoa, ya que, en caso contrario, se imposibilitaría la viabilidad de la sociedad mercantil”. “Estamos cansados de que no se nos informe acerca de la situación actual de la compañía y de no saber si se van a respetar nuestros puestos de trabajo en los planes de viabilidad que la compañía está validando con sus acreedores”, concluye el máximo responsable del comité de empresa.

Manifiesto de los trabajadores

Representantes de los trabajadores han emitido el siguiente manifiesto sobre su protesta:

"Hoy nos concentramos en la puerta de nuestra plataforma en El Carpio con un único objetivo: reivindicar nuestros puestos de trabajo. Puestos de trabajo que nos ha costado mucho conseguir y mantener, y por los que venimos haciendo importantes sacrificios. Los profesionales que trabajamos en Abengoa somos el principal activo de la compañía, el motor que la ha hecho crecer y convertirse en un referente mundial desarrollando proyectos en los sectores de actividad en los que opera.

Somos los que diariamente con nuestro sacrificio y tesón ofertamos, diseñamos, construimos y operamos los premiados proyectos de Abengoa. Hoy venimos aquí a representar a todo ese capital humano imprescindible que tan mal lo está pasando en medio de las guerras de intereses entre dueños y acreedores de Abengoa. Tened por seguro que los que estamos aquí presentes no vamos a dejar a ningún compañero de esta empresa olvidado, ya estén representados o no, todos somos uno y todos nos necesitamos. Esta cadena tiene que seguir unida, aquí es donde está el potencial real de la empresa.

Por cada profesional que aún trabaja en Abengoa, hay otro compañero que ha tenido que dejar la compañía víctima de los ajustes unilaterales, o cansado de dar mucho a cambio de recibir poco, o tentado por la competencia ante la inacción de los gestores. Por ellos y por los que aún quedamos no podemos seguir permitiendo la descapitalización de Abengoa. Estamos cansados de que no se nos informe acerca de la situación actual de la compañía y de no saber si se respetan nuestros puestos de trabajo en los planes de viabilidad que la compañía está validando con sus acreedores.

Es imprescindible que cualquier acuerdo al que llegue Abengoa con sus acreedores incluya necesariamente el compromiso de las partes de mantener y potenciar a su capital humano, es decir, a todos y a cada uno de los que día a día hacemos posible Abengoa. Cualquier otro acuerdo imposibilitará la viabilidad de la compañía. ¡Queremos que se llegue a una solución YA! Solución que cuente con un compromiso firme de mantenimiento del empleo actual, no tenemos otro interés más que el de conservar nuestros puestos de trabajo, desde el primero hasta el último. Pónganse de acuerdo y comprométanse a salvar a los profesionales de Abengoa".