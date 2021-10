'Smart Agro': ocho diputaciones, 30 empresas y universidades se unen para tecnificar el campo

Un total de ocho diputaciones provinciales españolas han suscrito este viernes en Córdoba el protocolo general de colaboración para la puesta en marcha del proyecto estratégico Smart Agro, que promueve la transformación digital y sostenible de toda la cadena de valor del sector agroalimentario español y que aspira a conseguir cofinanciación europea.

El presidente de la institución provincial cordobesa, Antonio Ruiz, ha agradecido su asistencia a los responsables de las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Salamanca, Soria y Teruel así como a los responsables de las distintas universidades y las empresas estratégicas del sector (que ya habían formalizado su adhesión). “Hoy rubricamos un acuerdo para que el mundo rural sea parte de esa transformación y de ese nuevo modelo de desarrollo tras la crisis provocada por la pandemia”, ha manifestado Ruiz.

“Estas 8 diputaciones aunamos esfuerzos para presentar este proyecto. Nuestros territorios representan un cuarto del territorio español y, sin embargo, sólo representa el 7 por ciento de la población. Esto pone de manifiesto el problema que tenemos con el despoblamiento en el mundo rural. Por eso, a través de las diputaciones, que tenemos experiencia a la hora de gestionar los fondos europeos, hacemos que los recursos lleguen a los municipios más pequeños y tengan como destinatario el mundo rural”, ha señalado el máximo representante de la Diputación de Córdoba.

En esta línea, se ha expresado el vicepresidente quinto de la institución, Víctor Montoro, quien ha apuntado que “la firma de hoy supone el primer paso para materializar un proyecto que aspira a acceder a cofinanciación europea que afectará de forma directa a más de 1.445 municipios que suman una población de 3.524.169 habitantes y con un alto compromiso con la producción agraria española. No en vano, las 5 comunidades autónomas a las que pertenecen lideran el sector”.

Asimismo, el delegado de Programas Europeos de la institución, Víctor Montoro, ha explicado que “el acuerdo contempla un modelo de transformación digital y sostenible que implica el uso de la inteligencia artificial, el blockchain, big data y analítica de datos, software de apoyo para la gestión de explotaciones agroalimentarias y de todas las actividades económicas relacionadas con el sector agroalimentario, con la inclusión digital y la capacitación como eje fundamental”.

Smart Agro pretende favorecer la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario en su conjunto, teniendo en cuenta a toda su cadena de valor y al conjunto de agentes que en torno a la misma necesitan avanzar sobre la mejora de su productividad para alcanzar el nivel de competitividad deseado. Y, con ello, al mismo tiempo, ser capaces de afrontar los grandes desafíos que en torno al cambio climático, la protección del medio natural y la despoblación del territorio rural se requieren en la actualidad.

Según datos del Ministerio de Agricultura, en su informe anual de 2020, la industria agroalimentaria en España es el motor junto con el turismo de la economía española, ocupando el primer lugar como el sector industrial en términos de cifra de negocio (125.842 millones de euros), producto interior bruto (2,6%), y generación de empleo (514.300 euros). El número de industrias agroalimentarias en España ascendió a 30.573 empresas.

Además de las entidades ya mencionadas, forman parte de esta iniciativa la Universidad de Córdoba, la de Salamanca y el CEIA3 (Universidad de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén) y una treintena de entidades tractoras del sector de los territorios adheridos entre los que se encuentran la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Indra Minsait, Covap, Telefónica, Covirán o BBK-Cajasur, entre otros.

El evento ha concluido con la charla ‘Retos del sector agroalimentario en España y los fondos Next Generation EU’, a cargo del vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación, Juan Francisco Delgado. Asimismo, el acto ha contado con la presencia del delegado de Agricultura de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez; del vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el vicepresidente tercero y delegado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez; la vicepresidenta del Área de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Villaverde; la vicepresidenta segunda y delegada de Economía y Hacienda de la Diputación de Jaén, Pilar Parra; Felipe Utrilla, vicepresidente cuarto de la Diputación de Soria;y el delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Teruel, Antonio Amador.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!