Sierra Boyera se seca: le queda menos de un hectómetro de agua

Sierra Boyera está casi seco. El embalse del Guadiato que da de beber a unos 80.000 cordobeses que viven en el norte de la provincia de Córdoba está a menos del 2,5% de su capacidad en pleno mes de febrero. En su interior el pantano retiene menos de un hectómetro cúbico de agua desde este miércoles, una cifra tan escasa que apenas supone una pequeña lámina.

Mientras continúan a contrarreloj los trabajos de urgencia para conectar Sierra Boyera con La Colada a través de unas instalaciones temporales, a los vecinos del norte de la provincia apenas les queda un mes de agua, según las previsiones más optimistas. La propia empresa pública Emproacsa asumió que finales de febrero era la fecha aproximada en la que empezaría a haber problemas.

El norte de la provincia se bebe unos 0,2 hectómetros cúbicos de agua a la semana. Ahora mismo apenas si quedan 0,97 hectómetros en Sierra Boyera. Teniendo en cuenta que no toda el agua que queda es aprovechable, los trabajos de bombeo de agua desde La Colada se hacen ahora más urgentes que nunca para garantizar que no se les va a cortar el agua a los vecinos del Valle del Guadiato y de Los Pedroches.

Las lluvias del pasado otoño no llegaron de manera suficiente a la comarca del Guadiato, donde no precipitó con la misma intensidad que en el resto de la provincia. Esto provocó que Sierra Boyera haya seguido su descenso, a pesar de ser un embalse no demasiado grande y, por tanto, fácil de llenar. Eso sí, las precipitaciones han contribuido a llenar acuíferos de muchas zonas, por lo que en las comarcas existen pozos que al menos garantizan que habrá agua para el ganado. Muchos municipios tienen también sus propios pozos, que pueden aportar a sus depósitos, no sin antes potabilizar el agua.

El Gobierno inició a finales de verano una obra de urgencia en La Colada, con la construcción de un bombeo hacia Sierra Boyera. La Colada es un embalse que se construyó precisamente para evitar problemas como el actual, pero la crisis económica hizo que nunca se ejecutase su red secundaria. La Junta de Andalucía acaba de sacar a información pública esta obra, precisamente ahora. Eso sí, aún faltarán al menos un año y medio para que se puedan ejecutar estas conexiones entre embalses ya de manera definitiva.