Sacan en procesión a la Virgen de Araceli, patrona del campo andaluz, en rogativa para que llueva

La sequía, que afecta a los campos cordobeses y andaluces, y la consiguiente “escasez de agua, que está provocando restricciones para el consumo humano y los regadíos”, ha llevado a la junta de gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli en Lucena (Córdoba) a organizar una 'Rogativa por la lluvia' a la Virgen de Araceli.

Según ha informado la propia cofradía en un comunicado, dicha petición a la que, además de patrona de Lucena, es también la patrona del campo andaluz, tendrá lugar el próximo domingo 27 de noviembre en el Real Santuario Diocesano de Aras.

Así, la rogativa a la Virgen de Araceli “comenzará en Lucena con una peregrinación” hasta el referido santuario, “donde se celebrará la eucaristía ante la Virgen” y, una vez finalizada la misa, “se procesionará a la Virgen de Araceli por la explanada y alrededores de la ermita, pidiendo la llegada de lluvias que rieguen los campos y acaben con la sequía que los asola”.

