Solicitan permiso para otra planta fotovoltaica entre Montemayor y Montilla

La empresa Onatrium Solar 3 ha pedido permiso a la Junta de Andalucía para la construcción de una nueva planta solar fotovoltaica en la provincia de Córdoba. En esta ocasión, el proyecto está previsto entre los municipios de Montemayor y Montilla y la planta tendría una potencia de 49 megawatios.

La nueva planta se llamará El Montecillo y prevé la instalación de 111.000 paneles solares entre estos dos términos municipales. La planta evacuará su energía a través de un nuevo sistema de canalizaciones eléctricas que compartirá también con la de El Salobral, en Espejo. El proyecto acaba de salir a exposición pública, por lo que aún se desconoce la inversión y el plazo de ejecución.

Montemayor acogerá también la que hasta ahora sería la mayor planta solar de toda la provincia de Córdoba. El proyecto de esta planta tiene un presupuesto de 90 millones de euros, una ocupación de 541 hectáreas y la mayor potencia de todas las promovidas hasta ahora en la provincia de Córdoba: 250 megawatios por sí sola.

El proyecto se llama Cabra 0 y está promovido por la empresa Nueva Era Solar M&D. La iniciativa prevé también la construcción de una línea aérea a 400 kV para poder evacuar la energía hasta la subestación de Red Eléctrica Española en Cabra, con una inversión de 7.744.914 €, que también utilizará otra planta solar llamada La Dehesilla.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!