Dos municipios cordobeses, entre los tres más baratos de España para comprar una casa

Dos pueblos cordobeses se encuentran entre los municipios más baratos de España para comprar una casa. Un informe de la web inmobiliaria Idealista, sitúa a las localidades de Belmez y Fuente Obejuna dentro del 'top 3' de los municipios donde adquirir una vivienda es más barato.

Según este estudio publicado este mes de enero sobre los 25 municipios más económicos del país para comprar una vivienda, basado en su último informe de precios, el municipio más barato de España para comprar casa está en la provincia de Toledo y se trata de Alcaudete de la Jara, con el metro cuadrado más económico. Los propietarios de viviendas en este municipio piden una media de 284 euros por metro cuadrado, para su venta.

Mientras, las localidades cordobesas de Belmez y Fuente Obejuna ocupan, respectivamente, el puesto segundo y tercero en este listado de municipios más baratos para adquirir una casa. Ambos municipios comparten el mismo precio por metro cuadradado de vivienda: 352 euros por m2.

Tanto Belmez como Fuente Obejuna forman parte de la comarca del Guadiato, al norte de la provincia de Córdoba, una de las zonas afectada por el fenómeno de la despoblación. Ambos municipios han perdido en las dos últimas décadas el 29% de su censo, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

También en la misma comarca se encuentra Peñarroya-Pueblonuevo, que ocupa el puesto catorce en este ranking de municipios donde es más barata la compra de una vivienda, con 429 euros por metro cuadrado.

Fuera de la provincia de Córdoba, el listado elaborado por Idealista sigue en el puesto número cuatro con Villafranca del Cid (353 euros/m2), en Castellón, y Puerto Serrano (365 euros/m2), en Cádiz.

Por debajo de los 400 euros el metro cuadrado están también Almadén (370 euros/m2) y Malagón (398 euros/m2), ambos en Ciudad Real, y en El Carpio de Tajo (383 euros/m2), en la provincia de Toledo.

Por debajo de los 450 euros por metro cuadrado, solo se encuentran otras 12 poblaciones, que recorren casi todo el centro y sur de España. Por orden de precios aparecen Castillo de Locubín (414 euros/m2), en Jaén; Campo de Criptana (414 euros/m2) y Pedro Muñoz (416 euros/m2), ambas en Ciudad Real; La Villa de Don Fadrique (420 euros/m2), en Toledo; Colomera (422 euros/m2), en Granada; Calzada de Calatrava (434 euros/m2), en Ciudad Real; Villacañas (437 euros/m2) y Corral de Almaguer, (441 euros/m2), ambas en Toledo; Bembibre (442 euros/m2), en León; Bullas, en Murcia, y La Pobla Llarga, en Valencia (443 euros/m2, en ambos casos).

El ranking de los 25 municipios más asequibles para comprar casa continúa con las localidades de Santa Olalla del Cala (454 euros/m2), en Huelva; Algueña (455 euros/m2), en Alicante; Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, y Tobarra, en Albacete (ambos con 456 euros/m2); Escalonilla (457 euros/m2), en Toledo; Macael (458 euros/m2), en Almería y Horcajo de Santiago (463 euros/m2), en la provincia de Cuenca.

