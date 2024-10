La Junta anuncia el “inicio inminente” de las obras de conexión de La Colada a Sierra Boyera

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera donde ha puesto en valor “la implicación del Gobierno andaluz en todo lo que tiene que ver con el agua”. Una apuesta inequívoca que “se plasma, entre otras medidas, en el impulso de proyectos como la finalización de la conexión definitiva del embalse de La Colada con la ETAP de Sierra Boyera, cuyas obras comenzarán de forma inminente”, según ha anunciado.

Acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, y por Ana Belén Blasco, alcaldesa de Belmez, en cuyo término municipal se encuentra esta infraestructura hidráulica encargada de potabilizar los recursos hídricos que llegan a alrededor de 80.000 vecinos del norte de Córdoba, el consejero ha explicado que esta actuación ya está adjudicada por más de nueve millones de euros y que la empresa firmará el contrato en estas semanas para empezar cuanto antes la obra.

“Los habitantes de más de 20 municipios se beneficiarán de esta actuación que vendrá a asentar una conexión que actualmente no cuenta con línea eléctrica al haberse realizado por emergencia y como una solución transitoria a los problemas derivados de la sequía”. No obstante, y a partir de ahora, contará con electricidad y “se reducirán los costes de operación y mantenimiento del sistema al no ser necesario seguir usando combustibles fósiles”, ha razonado el consejero.

Conexión definitiva con La Colada

Durante su visita, Fernández-Pacheco ha subrayado la importancia de obras como la de finalización de la conexión definitiva del embalse de La Colada con la ETAP de Sierra Boyera, cuyas obras comenzarán de forma inminente. Esta actuación, que ya está adjudicada por más de nueve millones de euros, vendrá a beneficiar a los habitantes de más de 20 municipios “que tendrán garantizada el agua cada vez que abran el grifo”.

“Y no sólo será agua, sino agua de calidad”. Entre los avances que conlleva este proyecto se encuentra también la mejora de la calidad del agua gracias a una nueva toma que permitirá captar los recursos de mayor profundidad. De hecho, las obras aumentarán la capacidad del bombeo en un 50%, pasando de los 400 litros por segundo que puede captar en la actualidad hasta los 600 litros por segundo.

La Junta declaró esta obra de interés de la Comunidad Autónoma “para poder hacerse cargo de ella y acabar con una situación que los vecinos venían denunciando desde los años 60 del siglo pasado”, ha apuntado Fernández-Pacheco, que ha reiterado la petición de Andalucía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativa a la conexión con Puente Nuevo. “Es necesario unir este embalse también al sistema de abastecimiento para que, a pesar de que lleguen otros períodos de sequía, los vecinos del norte de Córdoba tengan la tranquilidad de saber que habrá agua para beber”, ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha subrayado “el gran avance que supone el que hoy podamos anunciar el inicio inminente de una actuación que permitirá la conexión definitiva de La Colada y Sierra Boyera y, por ende, dar una solución de carácter estructural al problema del agua en la zona norte de la provincia”. “El hecho de que estemos aquí para anunciar esta obra pone de manifiesto que estamos cumpliendo con el calendario que nos marcábamos, gracias a la implicación del gobierno de la Junta de Andalucía que pone sobre la mesa un proyecto y lo dota de presupuesto”, ha señalado Fuentes.

Proyecto ejecutado en la ETAP

Fernández-Pacheco se ha referido también las mejoras realizadas en la ETAP de Sierra Boyera en el marco de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba que se contemplaba en el III Decreto de Sequía de Andalucía. El objetivo de este proyecto era adaptar la potabilizadora, construida en 1975, a las necesidades actuales de los habitantes de los municipios de la zona norte de la provincia (Añora, Belalcázar, Belmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso).

Esta iniciativa ha supuesto la inversión de cerca de cuatro millones de euros por parte del Gobierno andaluz que se han ejecutado en menos de un año. Entre otras medidas, el proyecto ha incluido la instalación de un sistema de ultrasonidos en el embalse de La Colada dirigido a optimizar las condiciones del agua. Asimismo, también se han realizado mejoras en el depósito ‘El Cuartanero’ y en otros elementos del sistema.

Inversión en Agua en Córdoba

Actualmente, el Gobierno andaluz tiene programadas o en ejecución en la provincia de Córdoba más de 50 actuaciones hidráulicas. En total, estas iniciativas rondan los 200 millones de euros de inversión.

Entre los proyectos en marcha se encuentra, por ejemplo, la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Pozoblanco. Esta obra, de la que se beneficiarán más de 51.000 personas, se encuentra ya al 40% de ejecución y supone movilizar más de seis millones de euros. Tras la reforma, la EDAR tendrá capacidad para tratar un caudal medio de alrededor de 6.300 metros cúbicos diarios, garantizando la calidad del agua exigida.

Desde 2019, se han finalizado seis grandes obras de depuración en la provincia cordobesa valoradas en más de 30 millones de euros. Estos proyectos han permitido sumar 1 hm³ de aguas regeneradas que se aprovechan para el riego de cultivos. En concreto, estos nuevos recursos hídricos se obtienen en las EDAR de La Victoria, Villanueva del Duque-Alcaracejos, Santaella, Palenciana, Monturque y Doña Mencía.