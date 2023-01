El Gobierno tendrá que rehacer todos los proyectos de las travesías de la N-502 en Los Pedroches

Desde hace dos décadas, en cada proyecto de Presupuestos Generales del Estado que elabora el Gobierno de turno aparecen tres obras en la provincia de Córdoba que nunca se construyen. Son las variantes de la carretera nacional N-502 (que une Córdoba con Ávila) en los pueblos de Los Pedroches de El Viso, Santa Eufemia y Alcaracejos. Y todo apunta a que seguirá así.

Desde hace dos décadas, los vecinos se quejan de que el tráfico de una carretera nacional como la N-502, que se usa principalmente como acceso a la comarca y también como enlace a Almadén (Ciudad Real) pasa por mitad del pueblo. El tráfico incluye no solo a coches, sino sobre todo a pesados camiones y también vehículos agrícolas. Por eso, demandan al Gobierno que construya, como en casi todos los pueblos con carreteras nacionales, una variante que desvíe el tráfico del corazón del casco urbano.

Sin embargo, los proyectos que se redactaron en su día no valen. El Gobierno ha reconocido, a través de una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PP por Córdoba Andrés Lorite, que los planes de obra “son antiguos” y que hay que “actualizarlos”. Además, se tiene que llevar a cabo “la tramitación ambiental que corresponda, lo que se realizará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y según la priorización que se establezca”, señala.

Es decir, las obras no se van a ejecutar ni a corto ni a medio plazo. Aunque se incluyan en los presupuestos, habría que reiniciar un proceso que siempre dura un mínimo de cuatro años, entre que se decide ejecutar y formalmente se construye.

El tráfico en la N-502 no es muy alto pero sí que tiene un gran tránsito de vehículos pesados. En muchos casos, hay camiones que atajan por esta carretera en su conexión hacia la Meseta. También las industrias de la zona la utilizan para traer o sacar sus mercancías. Los vecinos llevan años denunciando su peligrosidad y también la contaminación, tanto ambiental como acústica, que sufren por la cercanía del tráfico a sus casas.

