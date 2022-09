Gabriel Duque, nuevo alcalde de Villanueva de Córdoba al relevar a Dolores Sánchez

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha nombrado esta tarde alcalde de la localidad a Gabriel Duque Moreno, que hasta ahora había desempeñado el cargo de primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular. Los votos de los siete concejales de su partido constituyen una mayoría absoluta a la que se ha sumado el voto del representante de IU. El grupo socialista ha votado en blanco. De este modo, el nuevo alcalde ha sido investido después de la renuncia de Dolores Sánchez, que fue nombrada ayer delegada de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Gabriel Duque ha expresado que su labor al frente del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba será continuista porque considera que la gestión de Dolores Sánchez ha sido “ejemplar” y solo quedan nueve meses de mandato municipal, por lo que “espero estar la altura y hacerlo lo mejor possible por el beneficio de nuestra localidad”. Duque ha señalado que siente una “gran responsabilidad” al acceder al cargo y considera que no hay mayor orgullo para un vecino de Villanueva de Córdoba que ser alcalde y trabajar en pro del desarrollo del municipio y por el bienestar de sus vecinos“.

La ya ex alcaldesa, Dolores Sánchez, ha expresado con emoción que cierra una etapa en la que ha dado lo mejor de sí misma por Villanueva de Córdoba. “Han sido años de intenso trabajo, dedicación y servicio a mi pueblo”, ha explicado. Sánchez ha recordado que hace 20 años comenzó su andadura en la política para conseguir una Villanueva de Córdobba más próspera y habitable y “mejorar así las condiciones de vida de los jarotes, algo que ha me ha supuesto entregar una parte muy importante de mi vida personal, pues la alcaldía require un importante compromise y dedicación”. La ex alcaldesa ha explicado que durante estos años ha desarrollado un proyecto politico apasionante que “seguirán mis compañeros de partido, por ello deseo lo meeor a todos ellos, en especial a Gabriel Duque, que seguro que será un gran alcalde”.

Dolores Sánchez ha señalado que durante las últimas 24 horas ha recibido “muchas muestras de cariño” y, agradeciendo el apoyo a todos aquellos que le han dedicado un poco de su tiempo, ha recordado que tiene un importante reto por delante: “Asumo una Delegación cuyo contenido no es desconocido para mí porque ya trabajé intensamente en ese área en la Diputación e intentaré servir a los demás con dedicación y humildad”.