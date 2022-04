Drones para vigilar las aglomeraciones en Semana Santa

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este jueves el Plan Especial de Tráfico y Seguridad para Semana Santa 2022 en la Jefatura de Policía “para el que se ha estado trabajando partiendo de la situación en la que nos encontrábamos en 2020”, ha explicado el Delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco García, quien ha querido destacar que las novedades para este año serán el uso de drones, aparte de las medidas implantadas como también en las anteriores Cuaresmas, un uso de drones cuya implantación es ya posible tras la aprobación en el pleno de este miércoles del reglamento interno para su uso por la Policía Local.

Además, también se ha informado de que a nivel de Seguridad todos estos aspectos se han coordinado con las Hermandades, con las que el delegado de Festejos, Miguel Sánchez, presente en la rueda de prensa, ha estado reunido, además que por parte del Ayuntamiento se ha hecho una mayor apuesta por la implantación de recursos a nivel ambulatorio, durante estos días.

Por su parte, Francisco Dorado, de la Jefatura de la Policía, ha presentado el Plan de Tráfico y Seguridad para estos días, entre cuyas medidas ha destacado: No usar el vehículo privado si no es estrictamente necesario sobre todo por las zonas en las que discuten los desfiles principales; Respetar las señales provisionales; No detenerse en las intersecciones para no entorpecer el tráfico fluido y No invadir las zonas de desfiles respetando las señales de balizamiento. Habrá, además, 30 agentes de Policía Local velando por la seguridad de los ciudadanos que estarán coordinados con Guardia Civil y Protección Civil.

Por su parte Francisco Pavón, coordinador del Departamento de Drones de la Policía Local, ha explicado que el uso de drones, aeronaves no tripuladas, reforzará la seguridad de la Semana Santa y, desde este momeno, de todos los eventos que se desarrollen en Montilla multitudinarios.

Los drones “ofrecen otra perspectiva, magnifican las vistas y los detalles a pie de campo, y volarán en diferentes momentos durante los días de mayor afluencia en Semana Santa” ha explicado Pavón, sobre todo el Martes Santo, el Viernes Santo y el Jueves Santo. “Una herramienta muy potente en la que desde 2019 nos hemos ido formando tres agentes para dar un mejor servicio y a la que hemos incorporado un dispositivo que a pie de calle nos permite también transmitir ya no solo a las pantallas de la tablet y del dron, también a un monitor de televisión en la Jefatura de Policía”, ha detallado Pavón.

A través de diferentes aplicaciones, habrá conexión en todo momento con la Jefatura para poder transmitir en directo todo aquello que los pilotos están visualizando, así como a cualquier dispositivo móvil de otros cuerpos de seguridad.

Más seguridad y una UVI móvil para los dos días más concurridos

Por su parte, el Delegado de Festejos, Miguel Sánchez, ha querido hacer hincapié en que una Semana Santa segura es una Semana Santa más atractiva para los montillanos y para los turistas, y que esto es posible “gracias a la coordinación de los cuerpos de seguridad”.

Además, el responsable de Festejos ha informado que “desde el Ayuntamiento se ha contratado el servicio de UVI móvil extra para los días de mayores aglomeraciones, Martes Santo y Viernes Santo, una ambulancia que estará disponible durante esas dos jornadas”. También se instalarán unos baños portátiles en la esquina de la Calle de las Prietas, durante todos los días de Semana Santa, y en el aparcamiento de la Plaza de la Rosa, donde se dispone de servicios públicos siempre disponibles.