La Diputación defiende que las denuncias por “turbidez” en el norte son “un debate artificial”

El presidente de la Diputación de Córdoba y presidente de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), Salvador Fuentes (PP), ha asegurado este martes que la situación del agua en “toda la provincia” es “perfecta”, recalcando que el tema de la turbidez “es un debate absolutamente artificial”, dado que “son hechos puntuales que acaecen en sitios puntuales”.

Así lo ha expresado en respuesta a preguntas de los periodistas, donde ha explicado que dicha turbidez puede ser “consecuencia, por ejemplo, del efecto piscina” que “arrastra mucha agua” y puede “enturbiar”. Sin embargo, ha aclarado que “no hay que sacarlo de lo que es un tablero de normalidad”, pues “el agua en Sierra Boyera, el tratamiento del agua es perfecto, ahora mismo está saliendo el agua perfectamente en todos sitios”, por lo que ha pedido no generar alarma.

Igualmente, el máximo representante de la institución provincial ha señalado que “un grado de turbidez puntual” también puede deberse a “la rotura de una tubería”, motivo por el que, en su opinión, “hacer un debate de eso me parece un poquito frívolo e irresponsable”, reclamando que se haga “de todo una estrategia política” porque “vamos a acabar con el sentido común”.

“Los técnicos me dicen y me repiten hasta la saciedad que no hay ningún problema”, ha remarcado Salvador Fuentes, que ha insistido en que “en toda la provincia la situación de la agua es perfecta, no hagamos de esto un debate absolutamente alarmista”.