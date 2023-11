Dimite el responsable de Organización de Vox en Córdoba

Nueva dimisión en Vox Córdoba. En esta ocasión ha sido el vicesecretario de Organización, el exmilitar Manuel Ángel González, el que ha presentado su renuncia.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, González ha presentado su dimisión este mismo fin de semana, alegando que, tras las elecciones generales, ha hecho su trabajo animando a toda la militancia del partido a “seguir en la lucha”.

González, exmilitar de profesión, fue noticia cuando un juzgado lo condenó por un delito de daños intencionados, a consecuencia de una discusión con un compañero que acabó con el miembro de Vox rayándole el coche con una llave.

Su cese se ha producido mientras el partido impulsa una remodelación a nivel provincial que busca profesionalizar el trabajo a nivel interno.

