Detectado el primer caso de gripe aviar en la provincia de Córdoba

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha detectado el primer foco de gripe aviar en la provincia de Córdoba. En concreto, se trataría de focos en aves silvestres localizadas en el término municipal de Belalcázar, en Los Pedroches. Eso sí, de momento no se han detectado casos en granjas avícolas de la provincia.

En este sentido, la Junta ha declarado cinco nuevos casos de gripe aviar, todos ellos en la provincia de Sevilla. Sumados a los anteriores -dos registrados el pasado 24 de febrero-, se contabilizan un total de 20 focos confirmados en la comunidad autónoma andaluza por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, seis de ellos en la provincia de Huelva, el resto en la de Sevilla.

En concreto, los nuevos focos se corresponden con cuatro granjas de pavos y una de gallinas en la última semana. En el caso de las explotaciones de pavos se han detectado en las localidades de Martín de la Jara (5.500 pavos), Gilena (6.000), así como en Osuna (93.500) y en El Rubio (26.880). El foco de gallinas, con 22.600 animales, ha tenido lugar en Gilena. A ellos se suman los dos registrados la semana anterior en Aguadulce y Pedrera, con 7.000 y 20.000 pavos, respectivamente.

Como ya viene siendo habitual, los Servicios Veterinarios de la Junta de Andalucía remitieron las muestras al Laboratorio Central de Algete, que es el Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza aviar en el territorio nacional. Este ha confirmado que, de nuevo, se trata de una cepa de IAAP del subtipo H5N1, que es el que está afectando a diferentes países europeos en los últimos meses.

Cabe recordar que no hay constancia de que el subtipo H5N1 tenga una capacidad zoonótica significativa si bien, no obstante, se recomienda minimizar todo contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos compatibles con la enfermedad o se hallen muertas en el campo.

En conjunto, dentro de las zonas de restricción generadas alrededor de las distintas explotaciones foco, hay unos 5 millones de aves de corral en unas 600 explotaciones. Para facilitar el movimiento de las aves de las zonas sometidas a medidas de restricción, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha establecido un procedimiento canalizado de salida a matadero. Estas labores se están llevando a cabo en coordinación con las autoridades de Salud.

En la última semana se han registrado también seis nuevos focos de aves silvestres afectadas por gripe aviar, dos de ellos en Extremadura y cuatro en Andalucía. En el caso andaluz, la enfermedad se ha detectado en las localidades de Aguadulce (Sevilla), Bollullos Par del Condado (Huelva), Belalcázar (Córdoba) y Trebujena (Cádiz).

Los servicios veterinarios oficiales del Gobierno de Andalucía están trabajando para llevar a cabo todas las medidas necesarias para controlar los focos existentes de gripe aviar, así como para poner en marcha las actuaciones necesarias en las zonas de protección y vigilancia establecidas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja en estrecha coordinación con la Consejería de Salud y Familias en la activación de las medidas necesarias para controlar la situación y lograr la máxima eficacia de las mismas. Del mismo modo, el ejecutivo autonómico también se está coordinando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la hora de seguir el protocolo a seguir que se ha establecido en este tipo de casos.

En caso de sospecha de infección por gripe aviar en una explotación avícola, la Junta de Andalucía procede a la inmovilización de la granja y al sacrificio de los animales. A ello se suma la realización de una encuesta epidemiológica con la intención de conocer el origen de la infección, además de establecer un área de restricción alrededor de la explotación.

El Gobierno andaluz, además, lleva a cabo una intensa tarea de prevención para evitar la propagación de la enfermedad a zonas aún no afectadas por la gripe aviar.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!