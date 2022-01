Denuncian un cercado ilegal y una trampa para rapaces en una finca de la Sierra de Hornachuelos

Ecologistas en Acción ha registrado una denuncia en la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible (DTDS) de la Junta de Andalucía, por la presencia de elementos prohibidos por la normativa de caza, en el cercado perimetral de gestión de la finca Cerro del Trigo.

Según ha explicado a este periódico Joaquín Reina, los elementos prohibidos por la Ley 8/2003, de la Flora y de la Fauna Silvestres de Andalucía, y la Orden de 13 de Julio de 2007, del Reglamento de Ordenación de la Caza son alambres de espinos; uno en la parte superior de la malla, y otro, en la parte inferior de la misma, a ras de suelo, en el cierre de gestión de la finca referida.

Además, también se puede observar la presencia de dispositivos de anclaje, piquetas reforzadas con hormigón, que hacen de esta cercado perimetral, una barrera infraqueable para la fauna silvestre terrestre (alambre de espino y piquetas con hormigón en la parte inferior), y una trampa mortal para rapaces (alambre de espinos en la parte superior de la malla).

Siendo relativamente frecuente la instalación o colocación de elementos naturales (piedras o troncos), o artificiales (chapas, alambres de espinos, ganchos de fijación, cables tensores, etc.), en los numerosas fincas de caza mayor cercadas existentes en Sierra Morena, con el consiguiente perjuicio para la fauna silvestre, hay casos particularmente sangrantes. El cercado de gestión de la finca Cerro del Trigo es uno de ello. No es una finca cualquiera, eso lo sabemos todos, gestores públicos, orgánicas de caza, técnicos cinegéticos, naturalistas, etc.

Por su ubicación estratégica en la parte baja del río Guadiato, siendo éste uno de los principales corredores ecológicos de esta parte de Sierra Morena. Y por tratarse de un área natural crítica para algunas de las especies faunísticas más emblemáticas de la fauna mediterránea. Tanto es así, que la propia Junta de Andalucía, incluyó en su día a la finca Cerro del Trigo en el Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”, reconociendo su primigéneo estado de conservación favorable y su localización estratégica desde un punto de vista faunístico.

Es más, el Cerro del Trigo, forma parte de las áreas más selectas del espacio natural protegido, siendo incluida en su día en la Zonas de Reserva. Zonas A, (PORN) es decir, en el grupo de los elegidos como los espacios con valores ambientales excepcionales, estando sujetos y supeditados sus aprovechamientos a la conservación de la biodiversidad. Evidentemente, la gestión actual de la finca referida, está muy lejos del objetivo marcado en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), del Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, exige la apertura de un expediente sancionador y la retirada de los elementos prohibidos por la propia normativa específica que regula la actividad cinegética.