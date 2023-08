Denuncian que el 10% del territorio de Bujalance será ocupado con placas fotovoltaicas

La plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir ha denunciado que las instalaciones fotovoltaicas ocuparán un 10% del territorio de Bujalance (Córdoba), un 4% en Cañete de las Torres y un 3% en Pedro Abad, frente al 1% que ocuparán en la comunidad andaluza.

De esta forma, han declarado que “el problema al que nos enfrentamos no es la energía renovable, sino la instalación masiva, desordenada y sin control de instalaciones fotovoltaicas”, en terrenos fértiles que se encuentran “en plena producción”. La principal consecuencia de ello, según la plataforma, es el “cambio radical” que se producirá en “el territorio y en el modo de vida de los habitantes”.

En el comunicado han señalado que han mantenido una reunión informativa en Bujalance, “con propietarios afectados por la expropiación de derechos y terrenos dedicados a la producción de olivar y cultivos herbáceos”. Así, han considerado que se sustituirán “por la instalación de líneas y megaplantas solares”.

En la reunión también han estado presentes representantes políticos de diferentes partidos políticos, así como del consistorio municipal de Bujalance y “vecinos preocupados por el presente y el futuro de la comarca que sufrirá nuestro milenario modo de vida”.

Con los datos que aportan desde la plataforma, se preguntan “por qué la tierra más fértil de Europa, conocida desde los romanos por ser la que abastecía al Imperio Romano de trigo y aceite va a desaparecer en un porcentaje mucho mayor de un 1%”.

Por ello, han pedido “a los responsables de nuestra comarca que ayuden y trabajen para poner orden y sentido común en este tema que nos afecta a nosotros y a nuestros hijos”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!