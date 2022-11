El Defensor actúa ante los cortes de luz desde hace años en la Cañada de la Plata en Puente Genil

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio ante la denuncia de continuos cortes del suministro eléctrico en la barriada de la Cañada de la Plata en el municipio cordobés de Puente Genil.

La oficina del Defensor se ha dirigido para reclamar información al respecto a las delegaciones en Córdoba de las Consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Política Industrial y Energía, así como al Ayuntamiento de Puente Genil y a la compañía eléctrica Endesa.

“Esta institución ha tenido conocimiento de los cortes de luz que sufren a diario en la urbanización Cañada de la Plata, en Puente Genil (Córdoba). Al parecer desde hace varios años se vienen produciendo cortes en el suministro eléctrico, pero desde el pasado mes de enero estos cortes se producen de forma mas reiterada con cortes de luz varias veces al día (...) La situación se está haciendo insostenible para los más de 400 vecinos que residen en la zona”.

El Defensor se hace eco así de los continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico que han sufrido en esta barriada pontanesa con jornadas con hasta cuatro cortes y electrodomésticos averiados a consecuencia de ello. Los vecinos remitieron un escrito a Endesa denunciando la situación y reclamando una solución. Ordenadores, equipos electrónicos y electrodomésticos se han visto dañados en estos meses. Y los vecinos han pedido reiteradamente que se proceda a revisar la línea de suministro eléctrico que llega a la barriada Cañada de la Plata.

El Defensor, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, “ha iniciado una actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a la Delegación Territorial en Córdoba competente en materia de energía con objeto de conocer el alcance del problema y, en su caso, proponer soluciones al mismo. Asimismo hemos solicitado la colaboración necesaria de Endesa. Hemos dado cuenta al Ayuntamiento de Puente Genil de la apertura de la actuación de oficio y se le ha solicitado información sobre la evolución del problema”, han expuesto.

Considera que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA) y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas. Igualmente cree que “la garantía del disfrute de un suministro esencial como la luz resulta parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada (artículos 47 CE y 25 EAA) y, más aún, como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana (artículo 10 CE)”, recuerda.

Además, el Defensor argumenta que, en algunas ocasiones, “la falta de suministro eléctrico puede afectar a principios rectores de la política social y derechos reconocidos por nuestro estatuto como son la protección de la salud (artículo 43 CE y artículo 22 EAA), de las personas mayores (artículo 19 EAA), de las personas con discapacidad (artículo 49 CE y artículo 24 EAA) y de la infancia (artículo 39 CE y artículo 18 EAA)”.

Y, por último, recuerda que entre los objetivos básicos cuyo desarrollo encomienda la norma estatutaria a la Comunidad Autónoma se cita «La consecución de la cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural» (art. 10.3.8º EAA).

