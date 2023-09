La crisis del protozoo: Baena sigue sin encontrar el origen de una enfermedad emergente

En el año 2004, Milwakee, en Estados Unidos, vivió una de sus mayores crisis. El protozoo Cryptosporidium se coló en su sistema de agua pública. Este parásito llegó a contagiar a 400.000 personas. Murieron 69. Hoy, Milwakee en una referencia a la hora de analizar el buen estado del agua potable, después de una tremenda crisis de salud pública.

Desde entonces, este protozoo ha ido dando sustos. Sin llegar a ser extremadamente grave (provoca cuadros de diarreas entre los afectados y puede causar la muerte entre los inmunodeprimidos), este parásito que es muy difícil de detectar ha ido avanzando. En España se le considera causante de una “enfermedad emergente” de la que no se tenía constancia. En la provincia de Córdoba, ha provocado que 20.000 personas que viven en Baena se hayan quedado sin poder beber agua potable. De momento, solo constan seis afectados. Pero hay otro municipio de España en el que el brote deja ya 261 afectados, en el municipio aragonés de Tarazona.

En Baena se sigue buscando el origen. En principio, y por coincidencia, se cree que los seis afectados bebieron agua potable. En Tarazona se tiene ya la certeza de que el origen está ahí. Pero en Baena se sigue sin encontrar al dichoso protozoo. Este viernes llegaron los resultados de los análisis realizados por la empresa Aqualia en la red de abastecimiento municipal. Todos han dado negativo. La Junta ha analizado los manantiales de Fuente Alhama y el arroyo Marbella, también negativos. Se está a la espera de los que se han hecho en el embalse de Iznájar. De ahí sale el agua que beben más de 200.000 personas de todo el sur de Córdoba.

En Baena sí que se llegó a detectar la presencia del protozoo en el agua el pasado sábado 9 de septiembre. Pero desde entonces, ni rastro. Tampoco han aumentado los casos, por lo que podría tratarse de un pequeño brote. Pero el camino del protozoo es complicado. Se trata de un parásito que es incluso resistente al cloro y que en Milwakee costó meses erradicar.

En Aragón, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tarazona sostiene que “estos organismos no se detectan con los sistemas de potabilización habituales”. Hay que hacer cultivos y esperar varios días. Aqualia ha realizado varios y todos han resultado negativos. Los de la Junta igual, pero se repetirán. Se analizaron diez litros de agua por cada punto. Ahora se han elevado a 100. El objetivo es confirmar que no se trata de un falso negativo. En el caso de que en los próximos días los resultados sigan sin arrojar positivos es probable que se pueda volver a autorizar el consumo de agua, aunque se vigilará.

1. Para prevenir la extensión de la enfermedad se debe extremar las medidas de higiene personal y el lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea.

2. Además, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes y después de preparar alimentos. Los desinfectantes de manos a base de alcohol no son eficaces en estos casos.

3. Se debe evitar que las personas con síntomas manipulen comida o cuiden de personas hospitalizadas o inmunodeprimidas o en instituciones (residencias, guarderías, etc..) hasta 48 horas tras la desaparición de la diarrea.

4. Se recomienda que los niños que acuden a guardería se incorporen a la misma transcurridas 48 horas desde la desaparición de la diarrea.

5. Debido a que el germen puede excretarse una vez finalizada la diarrea, se recomienda que los casos eviten bañarse en piscinas durante las 2 semanas siguientes al cese de la diarrea.

6. Se recomienda evitar tener relaciones sexuales hasta transcurridas dos semanas tras la desaparición de la diarrea.

Las recomendaciones generales para la población de Baena son las siguientes:

• Hervir el agua durante al menos 10 minutos para la limpieza de utensilios y superficies.

• No utilizar agua de red para beber, ni la higiene bucal.

• No utilizar agua de red para la preparación de alimentos ni bebidas.

• Se puede usar agua de la red para aseo personal incluida la ducha (pero no higiene bucal).

• Restaurantes, bares y comedores utilicen agua embotellada en la medida de lo posible o hervida.

