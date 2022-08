Córdoba registró 538 quejas al Defensor del Pueblo Andaluz en 2021

La provincia de Córdoba registró 538 quejas durante el año pasado al Defensor del Pueblo, según demuestra el informe de balance correspondiente al año 2021. Este balance muestra que el número de peticiones de amparo en la provincia de Córdoba se mantiene estable, prácticamente igual al del año anterior.

Según los últimos datos, si en 2020 se registraron 545 reclamaciones ante el Defensor del Pueblo, en 2021 fueron 538. La mayoría de estas quejas (68) han estado relacionadas con el personal del sector público. A esta cuestión le siguen las 47 reclamaciones vinculadas a la infancia y adolescencia, las 46 quejas relacionadas con el ámbito de la salud y las 46 en el campo del medio ambiente.

El 47% de las quejas interpuestas ante el Defensor del Pueblo Andaluz (256) fueron registradas en la capital, a la que le siguen Lucena y Montoro como las ciudades donde más se acercan los ciudadanos a esta figura, con 27 y 28 quejas, respectivamente.

En cuanto al número de expedientes gestionados por este organismo durante el pasado 2021, fueron 774, un número ligeramente superior a las 751 actuaciones emprendidas por este organismo el año anterior. De nuevo, la mayoría (95) estuvieron relacionadas con el sector público, seguidas del medio ambiente (66) y la salud (62).

