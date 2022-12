Cómo Córdoba llegó a ser la séptima provincia más habitada de España y ahora es la vigésima

En los años cuarenta del siglo XX, Córdoba llegó a ser la séptima provincia con más habitantes de toda España. La demografía provincial había experimentado un gran incremento desde principios del siglo XX. En el año 1900, la provincia era la décimo quinta de España. En el 2021, Córdoba ha bajado a la vigésima posición.

Córdoba arrancó el siglo XX con unos 445.000 habitantes en la provincia. Hoy viven en Córdoba algo más de 777.000 personas, según el último censo oficial. Son 225.000 más que a principios de siglo, pero su número no ha crecido de manera cualitativa tanto como en el resto de España. El país ha pasado de tener 19 a 47 millones de habitantes, casi el triple en 120 años.

Córdoba vivió su explosión demográfica a principios del siglo XX. Y sufrió con la emigración de los años sesenta, que frenó el crecimiento. Así, en sesenta años la provincia creció hasta superar los 800.000 habitantes. En 1960, según los censos publicados, en la provincia vivían cerca de 804.000 personas. En esa década, Córdoba era la novena provincia más habitada de España. Pero llegó a ser la séptima en los años cuarenta. Solo tenían más habitantes Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, A Coruña y Asturias. A partir de esa década el crecimiento se frenó. Aunque Córdoba seguía ganando habitantes, en los años sesenta era la novena provincia más habitada. Por delante se habían colado Cádiz y Badajoz.

Pero a partir de los años sesenta, el fenómeno de la emigración masiva lo cambió todo. En una década, Córdoba perdió más de 70.000 habitantes y cayó al puesto 15 a nivel nacional. Entonces comenzó un periodo de estancamiento. Córdoba ganaba habitantes, como lo hacía el resto de España, pero no a un gran ritmo. Poco a poco, la provincia fue cayendo en peso demográfico a nivel nacional y descendió hasta la vigésima plaza. Por delante, provincias como Las Palmas, Málaga, Girona, Pontevedra o Granada, hasta entonces menos habitadas que la cordobesa.

