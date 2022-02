Vimcorsa reúne a vecinos y administradores de fincas para activar la tramitación de ayudas a ascensores

El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, ha mantenido una reunión de trabajo con vecinos de las comunidades de propietarios de Fuensanta y Santuario, así como de administradores de fincas y representantes de este colegio profesional, presidido por Mercedes Romero, para informar e impulsar la tramitación de ayudas para la instalación de ascensores y cubiertas en previstas dentro del Área de Regeneración Urbana Santuario.

Fuentes trasladó a los asistentes a este encuentro que se podrán presentar solicitudes de forma telemática hasta el próximo 2 de mayo, mientras que el plazo para la resolución de estas solicitudes será desde el mismo 3 de mayo y hasta el 2 de noviembre de 2022. “Vimcorsa establece desde este momento una interacción permanente con vecinos y administradores de fincas para que las ayudas recogidas en este proyecto de regeneración urbana de Junta y Ayuntamiento llegue a todos los que lo necesitan”, recalcó Fuentes.

El presidente de Vimcorsa recuerda que las intervenciones se desarrollarán entre 2022 y 2024, actuaciones aprobadas consisten principalmente en instalación de ascensores y renovación de cubiertas, incluyendo un plan de intervención social en la zona. Este proyecto aporta subvención a las obras de rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, que tengan por objeto la mejora del estado del estado de conservación, la seguridad y accesibilidad, así como la eficiencia energética y sostenibilidad.

La cuantía máxima podrá alcanzar, como regla general, el 65 por ciento del del presupuesto de mejora del edificio, aunque existen casos excepcionales. Podrá alcanzar el 80 por ciento de subvención el proyecto de aquellas comunidades de viviendas en las que residan unidades familiares cuya renta esté por debajo de 3 veces el IPREM; así como aquellas comunidades en la que resida una persona con discapacidad o una persona mayor de 65 años. El límite máximo de subvención por vivienda es de 13.000 euros.

Tras la publicación de la resolución en la web de la Consejería, la Delegación Territorial tramitará el abono anticipado del primer 50 por ciento al Ayuntamiento de Córdoba, previa presentación de la licencia de obras o autorización municipal y del acta de replanteo o certificado de inicio de la obra. El importe restante se abonará al Ayuntamiento en sucesivos libramientos, una vez los beneficiarios justifiquen el primer pago de la subvención y previa presentación del certificado final de las obras y su liquidación.

Ambos abonos, que tienen el carácter de pago anticipado, los transferirá el Ayuntamiento después de su cobro a los beneficiarios. Se estima que hasta 42 bloques, con un total de 668 viviendas, se podrán beneficiar de ayudas a la instalación de ascensores, sumando un presupuesto total de 2.904.527,50 euros. Hasta 22 bloques, con un total de 348 viviendas, se podrán acoger al plan de de sustitución de cubiertas (269 viviendas) e impermeabilización (79 viviendas), con un presupuesto de 879.299,75 euros.

