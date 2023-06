Vecinos denuncian ante Icomos la norma de la Junta que permite poner música y dar conciertos en veladores

Las asociaciones de vecinos La Medina y San Lorenzo Existe han exigido que el Casco Histórico al completo se considere Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y advierten que han denunciado ante Icomos la nueva normativa de la Junta que permite poner música y dar conciertos en veladores.

En una nota, explican que la vecindad del Casco Histórico, representada por sus diferentes asociaciones vecinales, va a celebrar esta misma semana una asamblea para “comenzar a trabajar en un posicionamiento común y mucho más amplio”, ante el hecho de que la Junta ha dado permiso a los ayuntamiento para que se ponga música y se den conciertos en veladores. El resultado de ese trabajo se trasladará a todas las organizaciones políticas con representación municipal para que tengan conocimiento de la situación, según ha informado este lunes el portavoz de Nodo Corduba y presidente de la Asociación Vecinal San Lorenzo Existe, Manuel Ortega.

Y uno de los puntos que se van a tratar en ese encuentro, que promueve Nodo Corduba, será la exigencia de que el Consistorio declare “todo el Casco Histórico” como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), por ser “una necesidad vecinal” y como fórmula para que esa iniciativa de la Junta “sea parada” y se cumplan las ordenanzas y los parámetros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) OMS establece para garantizar estados saludables en las ciudades con respecto a la contaminación acústica.

Por lo pronto, han sido los portavoces de San Lorenzo Existe y de La Medina, Manuel Ortega y Lourdes Martínez, respectivamente, los que hoy han dado la voz de alarma sobre el efecto de la decisión de la Junta en un Casco “cada vez más insalubre y despoblado”. En este sentido, Ortega ha recordado que cuando se inició el mandato la población del Casco era de unas 33.000 personas, “y en la actualidad es de 29.000, con lo que se ha producido una pérdida real y contantes de 4.000 personas; así que el vaciado demográfico es un hecho palpable”.

Por eso, la decisión del presidente de la Junta, Juan Moreno, va a suponer “la puntilla a un Casco cada vez más vacío y que tiende cada vez más hacia su conversión en un decorado de cartón-piedra”. Eso ya ha tenido sus consecuencias, porque “vamos a incrementar la cantidad de denuncias que se han presentado ya al Icomos, y, de hecho, ya le hemos comunicado la directiva que ha aprobado la Junta y el daño que se puede ocasionar al Patrimonio de la Humanidad sustentado en que es un barrio vivo y un barrio habitado”.

Por eso, Nodo Corduba exige al alcalde, José María Bellido, que es quien tiene en sus manos el desarrollo de esa normativa autonómica es que no se aplique en el Casco cordobés, y que “todo el Casco sea considerado Zona Acústicamente Saturada”. Además, y ya para las zonas no acústicamente saturadas, que se obligue a que toda manifestación acústica “tenga establecidos controles, de manera que no se puedan superar los decibelios que se establecen como garantía para la salud pública”.

En opinión de Nodo Corduba, “el espacio público no puede ser gentifricado y convertido en un negocio ni en un modelo neoliberal donde lo que importa es que unos pocos obtengan un gran beneficio y una gran mayoría sea una gran perjudicada”.

En este sentido ha querido denunciar que ya antes, incluso, de que se desarrolle la normativa por el Ayuntamiento cordobés, “se están dando casos en el Casco de veladores con televisores encendidos con volumen alto”.