El vecindario de la Fuensanta reclama arbolado para un barrio más habitable

Fuensanta por el clima se suma a las demandas cada vez más abundantes de la ciudad para la ampliación del arbolado en las calles, plazas y parques. Conscientes de la necesidad de adaptación al calentamiento global al mismo tiempo que se actúa para reducir las emisiones que lo provocan, reclaman más vegetación que aporte sombra, frescor y ayude a absorber parte de esos contaminantes presentes en la ciudad.

En un comunicado, señalan que con el lema “Fuensanta ReVerde” queda claro que “se busca un barrio más verde, habitable y sostenible. Un barrio donde poder sentarse a la sombra. Un barrio donde haya refugios climáticos y por el que se pueda caminar también durante los meses de calor”.

Bajo este lema, Fuensanta por el clima invita al vecindario y al resto de la ciudad a colocar corazones verdes en los tocones de árboles talados y sin reponer que haya en el barrio. La actividad será este viernes 14 de junio, saliendo a las 20.00 desde El Pocito. Los corazones llevarán mensajes, como “Verde que te quiero Fuensanta”, “Fresca y saludable” o “Más flores, menos cemento”. Se invita también a que las asistentes hagan sus propios corazones.

“Es un barrio con un alto potencial, tanto social como ambiental”, declaran desde la organización, “en el que hay, además, muchísimos espacios donde se pueden plantar nuevos árboles, no sólo reponerlos. Necesitamos poder habitar las calles en los meses de calor, y poder hacer nuestras tareas cotidianas con un mínimo de comodidad”. A esto añaden que “muchas viviendas no están bien adaptadas a las altas temperaturas y los ingresos de las familias no llegan para poder hacer las rehabilitaciones necesarias. Eso hace que sea aún más importante contar con refugios climáticos”.

La comunidad científica ya ha manifestado la urgencia de hacer plantaciones de árboles de forma masiva. Para revertir la situación de crisis climática no sólo hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero, también hay que conseguir “sacarlos de la atmósfera” capturando CO2 con la plantación de al menos 500.000 millones de árboles. La Unión Europea se propone plantar 3.000 millones de árboles en el periodo 2020-2030, lo que serían unos 6 árboles por habitante de la Unión. El Pacto de Ciudad por la Reforestación, suscrito por 87 organizaciones cordobesas, propone la plantación de 10.000 árboles anuales durante los próximos 16 años, es decir, 160.000 arboles en el periodo, lo que supondría alrededor de 0,5 árboles por habitante, una cifra que está muy por debajo de lo que plantea la UE, por lo que es más fácil de alcanzar.

Cada año se registran nuevos récords de temperaturas y de olas de calor, tanto a nivel global como a nivel local. Y Córdoba es un territorio especialmente vulnerable a esta situación. La demanda ciudadana al ayuntamiento plantea la necesidad de asumir esta realidad y actuar en consecuencia y de manera urgente. No hay tiempo para esperar.

Desde Fuensanta por el clima se suman al deseo de una ciudad más amable y que dentro de 10, 20 o 30 años siga siendo habitable. Por ello han organizado esta actividad. Y para que esto tenga resultados instan al Ayuntamiento a escuchar a la ciudadanía.