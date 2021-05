Urbanismo da un ultimátum de 24 horas para que se recupere el servicio de agua a Las Jaras

Los vecinos de la urbanización cordobesa de Las Jaras, construida en suelo urbano, llevan ya tres días sin suministro de agua potable. Este miércoles, a las 15:40, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha firmado una resolución en la que le da un plazo de 24 horas a la empresa adjudicataria del servicio, Luxico, para que devuelva el suministro.

La propia compañía cortó el agua el lunes a las 9:00 de la mañana argumentando que se había quedado sin los productos necesarios para potabilizar. Desde entonces, los vecinos han tratado de que Luxico recupere el suministro, algo que no ha ocurrido. Ante ello, la Gerencia ha intervenido con este ultimátum.

No obstante, se desconoce qué hará la Gerencia en caso de que Luxico no atienda a la resolución y no recupere el servicio de agua potable en la urbanización de Las Jaras. La resolución también ha sido remitida a la empresa municipal de aguas Emacsa.

Desde hace años, la situación del suministro de agua en Las Jaras es muy deficiente. Los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones. El Ayuntamiento trabaja en revertir la concesión del servicio y asumirlo por sus propios medios, pero el proceso administrativo que tiene por delante es largo.

Mientras, los vecinos han llegado a reclamar medidas alternativas, como podría ser un suministro de agua potable en camiones cisterna en casos como el de este lunes.