Las Tendillas tendrá una pista de patinaje a partir del 1 de diciembre

La Plaza de las Tendillas acogerá a partir del 1 de diciembre una pista de patinaje de casi 400 metros cuadrados, tal y como ha confirmado CORDÓPOLIS y ha adelantado ABC Córdoba. Estará en funcionamiento hasta, aproximadamente, el 27 de diciembre ya que en esta misma plaza se celebra la Fiesta de Fin de Año.

Según han descrito desde la empresa jienense Hielo Azul, la iniciativa corre a cargo de los comerciantes de Centro Córdoba, quienes también montarán ocho puestos en esta misma plaza. La pista de hielo, que ha comenzado a coger forma este miércoles, no estará cubierta, será una instalación completa de metacrilato y su diseño permitirá un considerable ahorro energético.

La previsión es que la pista esté en marcha el 1 de diciembre, al igual que los diferentes puestos que constituirán este año el mercado navideño de Las Tendillas. El de este año será muy diferente: será más pequeño y solo se venderán productos relacionados exclusivamente con la Navidad, como belenes y decoración relacionada con esta época, por lo que no habrá venta de dulces.

Desde Centro Córdoba han recordado que fue esta misma asociación la que, hace 20 años, montó la primera pista de hielo en la capital. El precio de la de este año será de siete euros por 30 minutos y los usuarios podrán utilizar elementos que le ayuden al patinaje.

