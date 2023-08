La temporada de castañas comenzará el 20 de octubre y el Ayuntamiento abre el plazo para optar a un puesto

Hace un año, Córdoba estaba despidiendo una ola de calor. Hoy, la capital y la provincia están inmersas en unas intensas jornadas, con elevadas temperaturas y con avisos amarillo y naranja. Y como los trámites administrativos poco entienden de termómetros, el Ayuntamiento de Córdoba acaba de abrir el plazo para optar a uno de los 25 puestos autorizados para vender castañas y mazorcas asadas con la llegada del otoño.

La temporada comenzará como el pasado año, el 20 de octubre, y los puestos que finalmente sean autorizados podrán estar activos hasta el 20 de enero, tal y como ha informado este martes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las ubicaciones dispuestas para este año son las siguientes: Avda. Barcelona (junto a paso peatonal central), Glorieta Amadora (frente al supermercado), Avda. Almogávares (frente a la heladería), Avda. Virgen de Fátima, en la esquina de calle arcos de la frontera (junto a café-bar); Avda. Fray Albino (tras Torre Calahorra, a partir del puesto nº 12 del mercado artesanal); Avenida Fleming, frente al mercado municipal; Avda. Isla Fuerteventura; Pasaje voluntaria María Cañas en la esquina de la Avda. República argentina (junto a quiosco de zumos); Avda. Equipo 57 en la esquina con del Pasaje con Avda. Piconeros; Avda. Gran Vía Parque, en la esquina con la Avda. Manolete (paseo central); Plaza de Colón (Frente a calle Osario); Glorieta Cruz de Juárez (junto a paseo peatonal Cruce Jardines); Plaza de los Califas; Avda. de Libia, en la esquina de la Avda. Virgen Milagrosa (junto a la parada de taxis); Avda. de Granada, (junto a banco); Avda. del Cairo en la esquina de la calle Hermano Juan Fernández; Glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki; Calle del Deporte, esquina con calle Las Lomas; Calle Sta. María de Trassierra, esquina con Calle Músico Tomás Luis de Victoria; Jardines Elena Moyano, en esquina con Avda. Rabanales; Avda. América, en esquina con Paseo de las Margaritas; Avda. Agrupación Córdoba en esquina con Avda. de Las Ollerías; Bulevar del Gran Capitán, esquina con Avda. Ronda de los Tejares; calle Isla Lanzarote con esquina calle Isla Formentera y en Plaza de Vistalegre (zona peatonal del centro de la plaza).

Los interesados en instalar un puesto en alguna de estas localizaciones tienen un plazo de 20 días naturales a contar a partir de este miércoles 9 de junio.

