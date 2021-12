Suspendido el Consejo Rector en el que se iba a aprobar la expropiación de Caballerizas

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha ordenado la suspensión del Consejo Rector previsto en la mañana de este viernes de manera extraordinario. La reunión se había convocado de forma urgente para aprobar definitivamente la expropiación de las Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa. Pero la cita ha tenido que ser desconvocada también de manera urgente ya que a última hora de este jueves se presentó, a minutos de que expirara el plazo, una alegación contra el procedimiento seguido por la Gerencia.

Según ha podido saber este periódico, como pronto el Consejo Rector no se podrá reunir antes del próximo martes. La previsión precisamente es esa, que la cita sea telemática sobre las 11:00 del martes, 21 de diciembre. Antes, los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrán que resolver la alegación presentada este mismo jueves.

El Consejo Rector de la Gerencia fue convocado este mismo jueves, antes de que finalizase el plazo otorgado para la presentación de alegaciones, que expiraba a las 15:00. La alegación entró unos minutos antes.

Ahora hay que analizar la documentación y responderla, y volver a convocar al Consejo Rector. Previsiblemente, la alegación será rechazada en su totalidad, de la misma manera que ha ocurrido con la que también presentó el Ministerio de Defensa el pasado mes de noviembre. Según informó este jueves este periódico, el desacuerdo económico entre Defensa y el Ayuntamiento es muy significativo. Defensa sostiene que Caballerizas cuesta un mínimo de 9,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento ha aprobado una expropiación por tan solo dos millones de euros.

Los trámites para este proceso son urgentes. El Ayuntamiento tiene que ocupar Caballerizas (es decir, expropiar el monumento) antes del próximo 14 de abril de 2022. En caso de que no lo haga, la cesión que actualmente disfruta el Consistorio quedará en precario.

