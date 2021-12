Defensa dice que Caballerizas vale cinco veces más que lo que el Ayuntamiento quiere pagar

El Ministerio de Defensa ha presentado una alegación contra el expediente para la expropiación de Caballerizas Reales en la que muestra su desacuerdo con el precio final que ha planteado el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El desacuerdo no es por unos miles de euros, sino por varios millones. En concreto, Defensa considera que Caballerizas Reales cuesta cinco veces más que lo que el Ayuntamiento de Córdoba ha acordado y presupuestado pagar.

El 9 de noviembre, el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el mismo organismo que está promoviendo la construcción de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, presentó alegaciones al expediente de expropiación de Caballerizas Reales. El escrito de alegaciones señala que según "la valoración realizada por la Subdirección General Técnica y de Enajenación" del Ministerio de Defensa el precio del monumento cordobés es de 9,74 millones de euros. Esta cifra es cinco veces mayor que la que propone la Gerencia, que valora Caballerizas Reales en dos millones de euros, 7,7 millones menos que Defensa.

En su escrito, Defensa considera que el valor del inmueble es de 8,4 millones de euros, a lo que hay que sumar un 5% más por afección y otro 10% más por aveniencia. El Ayuntamiento, al contrario, esta propuesta es "inadecuada" y errónea. Así, un informe firmado por un arquitecto de la Oficina de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo asegura que Defensa se ha basado en "un marco legislativo que no resulta de aplicación" y que "la suma de los conceptos valor del suelo y valor de la construcción" no corresponden a lo aportado. Además, asegura que Defensa ha calculado un valor por un monumento en el estado de conservación actual, que se debe principalmente a las inversiones desarrolladas por el Ayuntamiento desde el año 2001, cuando se firmó un protocolo de cesión temporal.

Por último, el arquitecto del Ayuntamiento defiende que el concepto usado por Defensa corresponde al "valor de mercado" que tendría el edificio, algo que no procedería, según su opinión, a causa de las "características físicas, económicas y legales de las bases de datos catastrales con las reales", sostiene.

¿Y ahora qué? La falta de acuerdo entre Defensa y la Gerencia provocará la entrada del "justiprecio". Este viernes, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha convocado un consejo rector extraordinario para aprobar la desestimación de la alegación presentada por el Ministerio de Defensa y para aprobar definitivamente la expropiación de Caballerizas Reales por dos millones de euros.

Ante la falta de acuerdo, Defensa tendrá que activar al llamado Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Ese jurado, presidido por un magistrado, tiene que comparar las dos valoraciones presentadas por Defensa, por un lado, y del Ayuntamiento, por otro. Cuando las valore, tendrá que decidir cuál de las dos es la correcta o la que más se acerca a lo que considera un precio justo por el bien. No se trata, de ninguna de las maneras, de un peritaje pactado en ambas partes. Al contrario, se trata de seguir punto por punto los pasos de la Ley de la Expropiación española.

Un mes después de presentar las alegaciones, el Ministerio de Defensa le volvió a escribir a la Gerencia de Urbanismo. Lo hizo un general, que es el subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Defensa. El militar quería saber cómo iba el expediente y urgía al Ayuntamiento a agilizarlo, ya que había una fecha tope, el 14 de abril de 2022. Antes de ese día, sostenía el general, el Ayuntamiento tenía que haber pagado la expropiación para poder ocupar "provisionalmente" el bien, Caballerizas Reales.

El general advertía de que o se ocupaba Caballerizas Reales antes del 14 de abril o la cesión del bien y su uso quedaría "en precario". Es decir, Córdoba Ecuestre tendría que abandonar las instalaciones o como poco suspender el espectáculo que ofrece al turismo.

