Sojo Ribera se enfrenta a una sanción grave o muy grave por la fiesta erasmus que se hizo viral

La Policía Nacional investiga la veracidad de un vídeo, subido a la red social Instagram y recogido por el influencer cordobés Rafalcor, en el que, en el marco de una fiesta Erasmus, varias personas bailaban sin mascarilla y sin distancia de seguridad en el Sojo Ribera.

Según ha podido saber este periódico, el vídeo, que se volvió viral y desató la indignación de numerosos usuarios en las redes sociales, ha acabado en manos de la Policía Nacional, que está haciendo las gestiones pertinentes para determinar si las imágenes son del día de autos y ocurrieron en el citado local.

Una vez que se dirima la veracidad del vídeo, la Policía Nacional podría hacer una propuesta de sanción contra el establecimiento, que se enfrentaría a un delito grave o muy grave, por incumplimiento de las medidas para frenar la expansión de la Covid-19 en espacios o locales públicos o privados.

En caso de que se determinara que la sanción es grave, Sojo Ribera se expondría a multas que van de los 3.001 a los 60.000 euros, mientras que, en caso de que se determine que es muy grave, el importe a pagar iría de los 60.001 a los 600.000 euros.

Por otra parte, le corresponderá a la Policía Local determinar si hay incumplimiento de aforo, lo cual también puede acarrear una sanción administrativa, aplicada a la normativa Covid.

Además, según diversas fuentes, la Policía Local habría interpuesto en las últimas semanas varias sanciones por este motivo al establecimiento, ubicado en un edificio de titularidad pública.

