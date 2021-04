Sadeco refuerza las patrullas de voluntarios para limpiar entornos naturales como El Patriarca y Trassierra

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, ha reforzado en las últimas semanas y en este mes de abril las acciones de las denominadas patrullas ambientales, grupos de voluntarios que realizan labores de limpieza en entornos naturales del término municipal, en especial en la zona de El Patriarca y la barriada de Trassierra.

En función de las limitaciones que ha ido deparando la pandemia de la Covid19, la actividad de estas patrullas ambientales -que arrancaron su labor a finales de octubre pasado-, se ha visto reforzada ahora, coincidiendo también con las denuncias vecinales sobre residuos en el campo después del paso de visitantes en estas fechas en las que el esparcimiento al aire libre ha aumentado y, con ello a espacios de la Sierra.

Así, según han confirmado fuentes de Sadeco a este periódico, en marzo y abril se han previsto más salidas de las patrullas ambientales de voluntarios, con varias actividades de recogida de residuos en la zona de El Patriarca y en Baños de Popea y Arroyo del Molino en Trassierra. Junto a ello, la carretera de Las Ermitas, zonas de campo junto a Las Palmeras o el entorno de El Arenal son otros de los espacios del término municipal de Córdoba donde se realiza esta labor.

"La gente está muy concienciada", aseguran las fuentes sobre los participantes en estas patrullas de voluntarios que se centra en la limpieza de entornos naturales de Córdoba. Bajo la dirección de los educadores de Sadeco, esta iniciativa del servicio socioeducativo de la empresa municipal pretende ayudar así a mantener el entorno natural limpio de basura y residuos. Vidrios, plásticos y hasta algún neumático suelen acabar en estos entornos y son recogidos por los voluntarios.

De hecho, este programa de voluntariado ambiental para la realización de limpiezas en los diferentes entornos naturales del municipio de Córdoba y sus barriadas periféricas se basa en el aumento de la cantidad de residuos abandonados en entornos naturales.

Así, Sadeco plantea este proyecto de participación ciudadana basado en la ejecución de un conjunto de acciones encaminadas a la correcta conservación de los espacios naturales, siguiendo los participantes en todo momento las medidas de prevención establecidas por la pandemia del Covid-19.

Estas actuaciones engloban una serie de actividades que van desde la educación, concienciación y divulgación, hasta la propia acción y participación directa en la limpieza de los entornos naturales de Córdoba. Se busca involucrar a la sociedad en general y a los diferentes colectivos y asociaciones del municipio y sus barriadas periféricas, ofreciendo acciones y contenidos que aporten visibilidad y soluciones directas para la mejora del entorno natural.

