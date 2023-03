Sadeco recoge más de 1.000 toneladas de naranjas en la ciudad con tarea aún hasta mediados de abril

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, ha recogido ya más de mil toneladas de naranjas de los árboles de la ciudad. La recogida de estos frutos se inició el 10 de enero y se prevé que concluya a mediados del próximo mes de abril.

En concreto, hasta esta semana pasada se habían recogido 1.007.590 kilos de naranjas en la capital, a una media de 127 kilos por árbol, según los datos aportados a este periódico por la empresa municipal. La labor de recogida “va según lo planificado”, señalan las fuentes, que calculan que aún queda tarea por delante hasta dentro de unas tres semanas.

Este año, Sadeco ha asumido con medios propios y personal de la bolsa de empleo la recogida de la naranja, después de que hubiera quedado desierta la licitación del contrato que anualmente sacaba a concurso público para realizar esta tarea, de la que se ha encargado en los últimos años Fepamic.

Las labores de recogida de naranjas se llevarán a cabo en unas 700 calles de la capital que cuentan con este tipo de árboles. El inventario municipal señala, en cuanto a cifras de naranjos en la ciudad, que en el Campo de la Verdad hay unos 3.660 naranjos, en Cañero 3.120, en el Centro y Casco Histórico 2.365, en la Fuensanta 1.430, en el Sector Sur 1.275, unos 1.000 en Levante , unos 790 en Valdeolleros y en Poniente se contabilizan unos 560.

Sadeco recogió en años anteriores 1.443 toneladas de naranjas en la temporada 2020/2021 y 1.655 toneladas en la temporada 2021/2022, frutos que se convierten posteriormente en compost -fertilizante natural-, y, en años anteriores, también en mermelada y jabón.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!