Sadeco instala el primer contenedor portátil de Córdoba

La empresa municipal de recogida de residuos de Córdoba Sadeco ha instalado el primer contenedor portátil en Córdoba. La iniciativa es una prueba piloto que ya se ha llevado a cabo en distintas ciudades de España. Con esta instalación, se busca mejorar la cobertura de limpieza en el área del casco histórico.

La primera teniente de alcalde y la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha explicado que “se trata de un ecopunto móvil con el que pretendemos quitar los contenedores que lo que hacen es también generar mucha suciedad. Este viernes por la noche vamos a quitar tanto los contenedores de la calle Duque de Hornachuelos como Santa Victoria”, ha agregado.

El contenedor permanecerá en su ubicación desde las 19:00 hasta las 23:00. Luego, se trasladará a las instalaciones de la empresa, ha informado la presidenta de la empresa municipal.

Por su parte, la delegada de Casco Histórico y Participación Ciudadana, María Luisa Gómez Calero, ha explicado que “tenemos que equilibrar lo que es la conservación y la visualización de nuestro paisaje histórico urbano con los servicios que demandan los ciudadanos y las empresas que están aquí ubicadas”. “Esta prueba piloto elimina la contaminación visual pero sobre todo focos que pueden ser de suciedad, de esta forma se puede eliminar”, ha concretado.

Esta prueba piloto se estima que dure tres mes y depende de los resultados que se vayan generando “probablemente pondremos más ecopuntos móviles” en la ciudad, ha indicado Albás. La presidenta de Sadeco ha señalado que “la comunicación con la empresa es permanente, cualquier error, fallo o modificación para obtener el mejor servicio, estaremos siempre dispuestos a escucharles”.

