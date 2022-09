Sadeco contratará a 139 personas en riesgo de exclusión para “complementar” el trabajo de la empresa municipal

Un total de 139 personas en riesgo de exclusión ayudará a los trabajos de la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) durante tres meses. Esta acción ha sido posible gracias a la ampliación con 1.300.000 euros de los remanentes, según ha señalado la presidenta de Sadeco, Isabel Albás. Este ha sido uno de los convenios aprobados este lunes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.

Esta cuantía entra dentro del convenio firmado en 2020 entre Sadeco y la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Desde este tiempo, según ha detallado Albás, se han contratado a 597 personas durante seis meses. Las personas que se contraten ahora serán aquéllas que estén en riesgo de exclusión y se dedicarán a las labores de limpieza no habitual para “complementar el trabajo del personal de Sadeco”.

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha expuesto que esta partida supone “un plus ya no solo en dinero, sino también en personas” que pueden empezar así a abandonar su situación de exclusión. Además, aunque el convenio entre la delegación y la empresa de saneamientos está vigente desde 2020, tan solo en este año se han invertido cerca de tres millones de euros. Concretamente, ha especificado Contador, han sido 2.800.000 euros los que se han destinado a ayudar no solo a los empleados sino “a las familias”.

Otras subvenciones de Servicios Sociales

Además, en la Junta de Gobierno Local, la delegación de Servicios Sociales ha aprobado una subvención de 1.050.000 euros dentro del Plan Innova -800.000 remanentes año pasado y 250.000 euros del presupuesto de la delegación-. De esta manera se reforzará “la idea de la formación y empleabilidad en personas en riesgo de exclusión social”. Con esta ayuda puntual se intentará “que la familia salga de la necesidad que están pasando ayudándoles a tener un empleo”.