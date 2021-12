La reparación del reloj de Las Tendillas, en pruebas esta semana para 'salvar' las campanadas

A poco más de dos semanas de que Córdoba despida el año 2021 con la Fiesta de Fin de Año y reciba el Año Nuevo con las uvas y las doce campanadas, el reloj de la Plaza de Las Tendillas está siendo objeto de reparación, después de llevar más de dos meses averiado, sin dar la hora correcta ni emitir su característico sonido. En estos días -según han confirmado a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Córdoba-, se harán distintas pruebas para ver si el reloj vuelve a acompasar la vida de la ciudad con su toque y está listo para dar las campanadas el 31 de diciembre.

Fue a finales del mes de octubre cuando el reloj de la Plaza de Las Tendillas de Córdoba se quedaba mudo. Sufría una avería y el emblemático sonido que emite al dar la hora, con su rasgueo de guitarra, no se escucha desde entonces en el centro de Córdoba. Además, tampoco da la hora correcta desde hace dos meses. El mecanismo del reloj se averió alrededor del día de San Rafael y, entonces, técnicos de la empresa de Valencia que lleva el mantenimiento del mecanismo del reloj lo revisaron y constataron la avería en la centralita, que tiene 35 años de antigüedad.

Ahora, aseguran desde el Ayuntamiento, la avería en el mecanismo del reloj de Las Tendillas ya está resuelta y en esta semana se realizarán in situ las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento. Asimismo, se deberá acompasar el sonido del rasgueo de guitarra que da las horas y certificar que, en su conjunto, el reloj vuelve a dar la hora de manera correcta, con la vista puesta en que no falle en las campanadas de Nochevieja. No obstante, "será con las pruebas cuando veamos realmente si todo funciona bien", señalan las fuentes municipales consultadas, a la espera de los técnicos especialistas.

Fiesta de Fin de Año en Las Tendillas

El pasado 22 de noviembre, la Junta de Gobierno Local aprobó el programa de Navidad 2021, con un presupuesto total de 71.000 euros, que incluía entre otras cuestiones la Fiesta de Fin de Año que cada Nochevieja -menos en 2020 por la pandemia- ha acogido la Plaza de Las Tendillas, al son del reloj para las campanadas que despiden el año.

Y se autorizaba la organización de la Fiesta Fin de Año en la Plaza de las Tendillas el día 31 de diciembre, con una Fiesta Infantil de mañana, desde las 10:00 a las 14:30, y la Fiesta Fin de Año desde las 22:30 a las 02:30 horas aproximadamente. Ahora, las miradas están puestas en ver si el reloj de Las Tendillas será arreglado para entonces y funcionará a la perfección para despedir el año.

60 años dando la hora en Las Tendillas

En este 2021, se han cumplido 60 años desde que el 21 de enero de 1961 el reloj de Las Tendillas se inaugurara y comenzara a acompasar la vida en Córdoba con sus acordes de guitarra para dar la hora. Símbolo de la ciudad -que inspiró el logo de Cordópolis-, el reloj de Las Tendillas fue donado por Phillips Iberia hace seis décadas y, desde entonces, su rasgueo flamenco es la banda sonora de la capital.

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba es la responsable de su mantenimiento y cuidado. Hace ya años, en 1988, que la antigua maquinaria del reloj fue sustituida por una más moderno, un dispositivo con el que funciona con información automatizada como reloj astronómico, directamente conectado vía satélite. Doce años después, esta maquinaria volvió a modernizarse, en el año 2000. Desde entonces, periódicamente, se revisaba y comprobaba que el reloj siguiera funcionando con precisión y que el sonido de las seguirillas se perciba con nitidez.