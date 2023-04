Queda desierto el contrato para abrir al público los mausoleos romanos de Puerta Gallegos

Ninguna empresa ha presentado ofertas para concurrir en la licitación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba para dinamizar turísticamente los mausoleos romanos de Puerta Gallegos. De nuevo, el Consistorio ve cómo este proyecto se encalla año tras año después de que una entidad presentara una oferta pero finalmente la retirara, por lo que no consta en el proceso.

Este expediente de contratación fue aprobado en una Junta de Gobierno Local del pasado mes de febrero y salió a licitación por 17.811 euros por un año con posible prórroga anual por tres ejercicios más. Sin embargo, la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado este lunes la resolución de expediente.

Este proyecto ha tenido varias vicisitudes que se inician en abril de 2021, cuando el Ayuntamiento anunció un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba para abrir un Centro de Interpretación del Mundo Funerario en estos mausoleos. En febrero de 2022, el Consistorio comunicó que este acuerdo no se llevaría a efecto, aunque no explicó los motivos. Días después, la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, aseguraba que ante la falta de personal municipal, se contrataría a una empresa para llevar a cabo estas visitas turísticas.

Más de un año después de aquel anuncio, los mausoleos romanos de Puerta Gallegos continuarán cerrados al público.

